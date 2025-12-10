Μίλιτσιτς: «Οι παίκτες μου κάνουν κατάθεση ψυχής»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στάθηκε στο πλεονέκτημα του Άρη απέναντι στη Βενέτσια αλλά και στην προσπάθεια των παικτών του η οποία πρέπει να αναγνωρίζεται.

Ο Κροατοπολωνός τεχνικός αναφέρθηκε στα δύο πρόσωπα της ομάδας του στη νίκη επί της Βενέτσια λέγοντας ότι… «ξέραμε ότι θα ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και αθλητικότητα καθώς επίσης ότι θα έπρεπε να ήμασταν αποτελεσματικοί στο transition παιχνίδι και στη ρακέτα. Κάποιες φορές τα πήγαμε σωστά, βάσει του πλάνου, άλλες όχι είτε πρόκειται για το low post είτε στην κυκλοφορία της μπάλας. Υπήρξαν στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας. Στο τέλος όμως, η νίκη είναι πραγματικά πολύ σημαντική ειδικά από τη στιγμή που αποκτήσαμε το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τη Βενέτσια. Περπατάμε σ’ ένα μονοπάτι όπου κάθε παίκτης θα πρέπει να θυσιάζει τον εαυτό του. Θέλουμε απ’ όλους να ακολουθούν τις οδηγίες ούτως ώστε βήμα-βήμα να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε».

Εκεί ρωτήθηκε επιμέρους για την απόδοση του δεύτερου μέρους. «Παιδιά, δίνουμε ό,τι περισσότερο διαθέτουμε. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό ή έχουν εξαντληθεί. Όλοι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Ομάδα, διοίκηση, κόσμος και ιδιοκτήτες. Χρειαζόμαστε βοήθεια όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όχι μόνο όταν έχουμε μεγάλη διαφορά στο σκορ. Σήμερα, ο κόσμος χειροκροτούσε και μας ενθάρρυνε όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μας να είναι ο έκτος παίκτης. Το θέλουμε όχι μόνο από τους οργανωμένους οπαδούς (SUPER 3) αλλά απ’ όλους όσοι είναι στις κερκίδες. Να συμμετέχουν όλοι και να είναι στο πλευρό μας. Είναι κάτι που βοηθά τους παίκτες και προσφέρει ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το χειροκρότημα του κόσμου πάντα οδηγεί τον παίκτη στο να επενδύσει όλη την ενέργειά του».

Σε ερώτηση για το πού θα κριθεί εν τέλει η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης απάντησε ότι… «είμαστε στην αρχή του δεύτερου γύρου. Κάθε παιχνίδι έχει την αξία του οπότε, αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο παιχνίδι είναι το αμέσως επόμενο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτούμε ένα παιχνίδι μετά από τέσσερις-πέντε αγωνιστικές. Δουλεύουμε σκληρά, ξέρουμε πού πρέπει να βελτιωθούμε. Να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Ίσως να μην είναι αρκετή η προσπάθειά μας για να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια αλλά πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να παίζουμε στα όριά μας σε κάθε αγώνα. Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, προσπαθώ να αλλάξουμε τη φιλοσοφία και την αγωνιστική ταυτότητα αυτής της ομάδας. Οι παίκτες δίνουν την καρδιά τους κάθε φορά που μπαίνουν στο γήπεδο».