Ουλμ - Πανιώνιος 103-96: Λύγισε στο φινάλε παρά την εκπληκτική εμφάνιση των Χαντς και Λιούις

Δημήτρης Οικονόμου

Ο Πανιώνιος στάθηκε άκρως ανταγωνιστικός απέναντι στην Ουλμ, αλλά λύγισε στο φινάλε και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup με 103-96. Αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης ο -εκπληκτικός- Τζέιλεν Χαντς, 8'' πριν το φινάλε.

Ο Πανιώνιος πάλεψε και ήταν ανταγωνιστικός ως το φινάλε της αναμέτρησης με την Ουλμ, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά οι Γερμανοί πήραν τη νίκη με 103-96 και έτσι οι «κυανέρυθροι» έπεσαν σε ρεκόρ 1-1.

Με τους Τζέιλεν Χαντς και Ματ Λιούις να πραγματοποιούν ένα πολύ σπουδαίο ματς, αλλά τις επιθετικές λύσεις της Ουλμ να κρίνουν την έκβαση. Ο κορυφαίος του Πανιωνίου, Τζέιλεν Χαντς, αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης στα 8'' πριν το τέλος.

Ουλμ - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν... κατηφορικό για τον Πανιώνιο, με την Ουλμ να βρίσκει από νωρίς αρκετά τρίποντα. Ο Γουάιντεμαν σκόραρε για τρεις, διαμορφώνοντας το 15-4 (4'), με τον Πανιώνιο να ψάχνει σταδιακά την επιστροφή. Ωστόσο οι «κυανέρυθροι» είχαν 1/6 από την περίμετρο αλλά το 28-19 μετατράπηκε σε 30-31 (12'), μόλις ο Χαντς και ο Λιούις μπήκαν στην επίθεση.

 

Με τον Γουόλ να αναλαμβάνει και αυτός και τον Πανιώνιο να αντέχει στην πίεση των Γερμανών. Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Γουάιντεμαν βρήκε ένα σουτ, η Ουλμ ξέφυγε με 68-57 (24'), αλλά ο Πανιώνιος επέστρεψε με τον Χαντς να οδηγεί στο σκοράρισμα και τον Τσαλμπούρη να μειώνει στον πόντο (72-71, 28').

Όμως, κάθε φορά που ο Πανιώνιος πλησίαζε, η Ουλμ έβρισκε λύσεις επιθετικά. Με την τριάδα Σένγκφελντερ, Λέντλουμ και Γουάιντεμαν να είναι ασταμάτητη. Χαντς και Λιούις βρήκαν διαδοχικά τρίποντα για το 82-81 (34'), αλλά και πάλι η Ουλμ απαντούσε, με τον Λέντλουμ να γράφει το 88-84 (35'). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Γερμανοί διατήρησαν το προβάδισμα. Λιούις και Σταρκς έχασαν τις τελευταίες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων για να ρίξουν τη διαφορά από το 99-95 στο τελευταίο λεπτό και ο Γουότσον πέτυχε 1/2 βολές, με τον Πανιώνιο όμως να έχει ακόμα μια ευκαιρία.

Οι «κυανέρυθροι» έκλεψαν την μπάλα, αλλά το σουτ της ισοφάρισης από τον Χαντς βρήκε σίδερο και έτσι η Ουλμ πανηγύρισε τη νίκη με 103-96..

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Απάντησε με τρίποντα τις δύο φορές που ο Πανιώνιος μείωσε στον πόντο στο τελευταίο δεκάλεπτο και είδε τον Χαντς να αστοχεί στο σουτ που μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Ο Κρίσταν Σένγκφελντερ με 20 πόντους (7/10 2π.), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λέντλουμ με 20 και Γουάιντεμαν με 16.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κανείς του Πανιωνίου.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Χαντς με 23 πόντους (2/3 2π., 4/10 3π.), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και το χαμένο σουτ της ισοφάρισης. Σκόραρε άλλους 18 με 6 ριμπάουντ και 4/4 τρίποντα ο Λιούις, στους 15 σταμάτησε ο Γουόλ. Είχε 11 ασίστ για 5 λάθη ο Σταρκς.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα του Πανιωνίου σε μία δύσκολη έδρα.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι ο Πανιώνιος έχασε και με 7 στο φινάλε, ενώ 8'' πριν το τέλος είχε σουτ ισοφάρισης με τη διαφορά στους τρεις.
