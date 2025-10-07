Ο Πανιώνιος στάθηκε άκρως ανταγωνιστικός απέναντι στην Ουλμ, αλλά λύγισε στο φινάλε και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup με 103-96. Αστόχησε στο σουτ της ισοφάρισης ο -εκπληκτικός- Τζέιλεν Χαντς, 8'' πριν το φινάλε.

Ο Πανιώνιος πάλεψε και ήταν ανταγωνιστικός ως το φινάλε της αναμέτρησης με την Ουλμ, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά οι Γερμανοί πήραν τη νίκη με 103-96 και έτσι οι «κυανέρυθροι» έπεσαν σε ρεκόρ 1-1.

Με τους Τζέιλεν Χαντς και Ματ Λιούις να πραγματοποιούν ένα πολύ σπουδαίο ματς, αλλά τις επιθετικές λύσεις της Ουλμ να κρίνουν την έκβαση. Ο κορυφαίος του Πανιωνίου, Τζέιλεν Χαντς, αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης στα 8'' πριν το τέλος.

Ουλμ - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν... κατηφορικό για τον Πανιώνιο, με την Ουλμ να βρίσκει από νωρίς αρκετά τρίποντα. Ο Γουάιντεμαν σκόραρε για τρεις, διαμορφώνοντας το 15-4 (4'), με τον Πανιώνιο να ψάχνει σταδιακά την επιστροφή. Ωστόσο οι «κυανέρυθροι» είχαν 1/6 από την περίμετρο αλλά το 28-19 μετατράπηκε σε 30-31 (12'), μόλις ο Χαντς και ο Λιούις μπήκαν στην επίθεση.

Με τον Γουόλ να αναλαμβάνει και αυτός και τον Πανιώνιο να αντέχει στην πίεση των Γερμανών. Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Γουάιντεμαν βρήκε ένα σουτ, η Ουλμ ξέφυγε με 68-57 (24'), αλλά ο Πανιώνιος επέστρεψε με τον Χαντς να οδηγεί στο σκοράρισμα και τον Τσαλμπούρη να μειώνει στον πόντο (72-71, 28').

Όμως, κάθε φορά που ο Πανιώνιος πλησίαζε, η Ουλμ έβρισκε λύσεις επιθετικά. Με την τριάδα Σένγκφελντερ, Λέντλουμ και Γουάιντεμαν να είναι ασταμάτητη. Χαντς και Λιούις βρήκαν διαδοχικά τρίποντα για το 82-81 (34'), αλλά και πάλι η Ουλμ απαντούσε, με τον Λέντλουμ να γράφει το 88-84 (35'). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Γερμανοί διατήρησαν το προβάδισμα. Λιούις και Σταρκς έχασαν τις τελευταίες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων για να ρίξουν τη διαφορά από το 99-95 στο τελευταίο λεπτό και ο Γουότσον πέτυχε 1/2 βολές, με τον Πανιώνιο όμως να έχει ακόμα μια ευκαιρία.

Οι «κυανέρυθροι» έκλεψαν την μπάλα, αλλά το σουτ της ισοφάρισης από τον Χαντς βρήκε σίδερο και έτσι η Ουλμ πανηγύρισε τη νίκη με 103-96..

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Απάντησε με τρίποντα τις δύο φορές που ο Πανιώνιος μείωσε στον πόντο στο τελευταίο δεκάλεπτο και είδε τον Χαντς να αστοχεί στο σουτ που μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο Κρίσταν Σένγκφελντερ με 20 πόντους (7/10 2π.), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λέντλουμ με 20 και Γουάιντεμαν με 16.

Δεν υστέρησε κανείς του Πανιωνίου. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Χαντς με 23 πόντους (2/3 2π., 4/10 3π.), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και το χαμένο σουτ της ισοφάρισης. Σκόραρε άλλους 18 με 6 ριμπάουντ και 4/4 τρίποντα ο Λιούις, στους 15 σταμάτησε ο Γουόλ. Είχε 11 ασίστ για 5 λάθη ο Σταρκς.

Η εικόνα του Πανιωνίου σε μία δύσκολη έδρα. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι ο Πανιώνιος έχασε και με 7 στο φινάλε, ενώ 8'' πριν το τέλος είχε σουτ ισοφάρισης με τη διαφορά στους τρεις.

ratiopharm ulm Total FG 2PT FG 3PT FG FT Rebounds # Player MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 N. Weidemann* 26:23 16 6/7 85.7% 2/3 66.7% 4/4 100.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 4 2 0 0 14 1 L. Schoormann 12:41 0 0/3 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 2 B. Brown 17:58 6 2/9 22.2% 0/3 0.0% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 1 1 0 1 4 C. Ledlum* 24:40 20 8/18 44.4% 6/14 42.9% 2/4 50.0% 2/4 50.0% 2 3 5 2 2 0 0 0 15 5 M. Diakite 02:44 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 T. Jensen* 29:07 13 5/8 62.5% 2/4 50.0% 3/4 75.0% 0/0 0.0% 0 1 1 4 3 1 3 0 15 10 M. Osborne* 17:03 7 3/4 75.0% 2/2 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 5 5 1 0 2 1 2 8 13 M. Smith* 28:23 14 4/7 57.1% 3/4 75.0% 1/3 33.3% 5/5 100.0% 0 1 1 6 3 1 1 1 20 14 E. Aiyamenkhue 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 A. Anigbata 02:37 2 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 D. Garavaglia 13:19 5 2/3 66.7% 1/2 50.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 43 C. Sengfelder 25:05 20 9/14 64.3% 7/10 70.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 5 2 7 2 2 0 1 1 22 Team/Coaches 1 1 2 TOTAL 200:00 103 39/73 53.4% 23/45 51.1% 16/28 57.1% 9/11 81.8% 15 27 42 19 23 9 7 3 105