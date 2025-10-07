Ο Πανιώνιος πάλεψε και ήταν ανταγωνιστικός ως το φινάλε της αναμέτρησης με την Ουλμ, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά οι Γερμανοί πήραν τη νίκη με 103-96 και έτσι οι «κυανέρυθροι» έπεσαν σε ρεκόρ 1-1.
Με τους Τζέιλεν Χαντς και Ματ Λιούις να πραγματοποιούν ένα πολύ σπουδαίο ματς, αλλά τις επιθετικές λύσεις της Ουλμ να κρίνουν την έκβαση. Ο κορυφαίος του Πανιωνίου, Τζέιλεν Χαντς, αστόχησε σε σουτ ισοφάρισης στα 8'' πριν το τέλος.
Ουλμ - Πανιώνιος: Ο αγώνας
Το ξεκίνημα ήταν... κατηφορικό για τον Πανιώνιο, με την Ουλμ να βρίσκει από νωρίς αρκετά τρίποντα. Ο Γουάιντεμαν σκόραρε για τρεις, διαμορφώνοντας το 15-4 (4'), με τον Πανιώνιο να ψάχνει σταδιακά την επιστροφή. Ωστόσο οι «κυανέρυθροι» είχαν 1/6 από την περίμετρο αλλά το 28-19 μετατράπηκε σε 30-31 (12'), μόλις ο Χαντς και ο Λιούις μπήκαν στην επίθεση.
Με τον Γουόλ να αναλαμβάνει και αυτός και τον Πανιώνιο να αντέχει στην πίεση των Γερμανών. Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Γουάιντεμαν βρήκε ένα σουτ, η Ουλμ ξέφυγε με 68-57 (24'), αλλά ο Πανιώνιος επέστρεψε με τον Χαντς να οδηγεί στο σκοράρισμα και τον Τσαλμπούρη να μειώνει στον πόντο (72-71, 28').
Όμως, κάθε φορά που ο Πανιώνιος πλησίαζε, η Ουλμ έβρισκε λύσεις επιθετικά. Με την τριάδα Σένγκφελντερ, Λέντλουμ και Γουάιντεμαν να είναι ασταμάτητη. Χαντς και Λιούις βρήκαν διαδοχικά τρίποντα για το 82-81 (34'), αλλά και πάλι η Ουλμ απαντούσε, με τον Λέντλουμ να γράφει το 88-84 (35'). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Γερμανοί διατήρησαν το προβάδισμα. Λιούις και Σταρκς έχασαν τις τελευταίες ευκαιρίες των φιλοξενούμενων για να ρίξουν τη διαφορά από το 99-95 στο τελευταίο λεπτό και ο Γουότσον πέτυχε 1/2 βολές, με τον Πανιώνιο όμως να έχει ακόμα μια ευκαιρία.
Οι «κυανέρυθροι» έκλεψαν την μπάλα, αλλά το σουτ της ισοφάρισης από τον Χαντς βρήκε σίδερο και έτσι η Ουλμ πανηγύρισε τη νίκη με 103-96..
Τα δεκάλεπτα: 28-22, 52-47, 77-71, 103-96
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Απάντησε με τρίποντα τις δύο φορές που ο Πανιώνιος μείωσε στον πόντο στο τελευταίο δεκάλεπτο και είδε τον Χαντς να αστοχεί στο σουτ που μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Ο Κρίσταν Σένγκφελντερ με 20 πόντους (7/10 2π.), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Λέντλουμ με 20 και Γουάιντεμαν με 16.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δεν υστέρησε κανείς του Πανιωνίου.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Χαντς με 23 πόντους (2/3 2π., 4/10 3π.), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και το χαμένο σουτ της ισοφάρισης. Σκόραρε άλλους 18 με 6 ριμπάουντ και 4/4 τρίποντα ο Λιούις, στους 15 σταμάτησε ο Γουόλ. Είχε 11 ασίστ για 5 λάθη ο Σταρκς.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα του Πανιωνίου σε μία δύσκολη έδρα.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι ο Πανιώνιος έχασε και με 7 στο φινάλε, ενώ 8'' πριν το τέλος είχε σουτ ισοφάρισης με τη διαφορά στους τρεις.
|ratiopharm ulm
|Total FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|Rebounds
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|N. Weidemann*
|26:23
|16
|6/7
|85.7%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|0
|4
|2
|0
|0
|14
|1
|L. Schoormann
|12:41
|0
|0/3
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|2
|B. Brown
|17:58
|6
|2/9
|22.2%
|0/3
|0.0%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|4
|C. Ledlum*
|24:40
|20
|8/18
|44.4%
|6/14
|42.9%
|2/4
|50.0%
|2/4
|50.0%
|2
|3
|5
|2
|2
|0
|0
|0
|15
|5
|M. Diakite
|02:44
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|7
|T. Jensen*
|29:07
|13
|5/8
|62.5%
|2/4
|50.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|4
|3
|1
|3
|0
|15
|10
|M. Osborne*
|17:03
|7
|3/4
|75.0%
|2/2
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|5
|5
|1
|0
|2
|1
|2
|8
|13
|M. Smith*
|28:23
|14
|4/7
|57.1%
|3/4
|75.0%
|1/3
|33.3%
|5/5
|100.0%
|0
|1
|1
|6
|3
|1
|1
|1
|20
|14
|E. Aiyamenkhue
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|A. Anigbata
|02:37
|2
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|23
|D. Garavaglia
|13:19
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|43
|C. Sengfelder
|25:05
|20
|9/14
|64.3%
|7/10
|70.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|5
|2
|7
|2
|2
|0
|1
|1
|22
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|TOTAL
|200:00
|103
|39/73
|53.4%
|23/45
|51.1%
|16/28
|57.1%
|9/11
|81.8%
|15
|27
|42
|19
|23
|9
|7
|3
|105
|Panionios Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|N. Watson*
|14:40
|11
|4/4
|100.0%
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|0
|2
|2
|2
|3
|1
|0
|0
|12
|2
|M. Starks*
|31:46
|2
|1/6
|16.7%
|1/3
|33.3%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|11
|0
|5
|1
|0
|9
|3
|G. Papas
|07:42
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|5
|M. Lountzis*
|23:20
|6
|2/8
|25.0%
|2/5
|40.0%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2
|1
|3
|3
|0
|3
|1
|0
|4
|7
|G. Tsalmpouris
|19:42
|12
|4/10
|40.0%
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|1
|9
|9
|S. Oikonomopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Lewis
|27:52
|18
|6/11
|54.5%
|2/7
|28.6%
|4/4
|100.0%
|2/3
|66.7%
|3
|3
|6
|1
|2
|1
|0
|0
|18
|33
|T. Wahl
|25:30
|15
|7/8
|87.5%
|7/8
|87.5%
|0/0
|0.0%
|1/5
|20.0%
|2
|4
|6
|0
|2
|0
|2
|1
|22
|34
|J. Kreuser*
|20:08
|9
|1/3
|33.3%
|0/1
|0.0%
|1/2
|50.0%
|6/6
|100.0%
|2
|3
|5
|2
|3
|1
|0
|1
|16
|40
|J. Hands*
|29:20
|23
|6/13
|46.2%
|2/3
|66.7%
|4/10
|40.0%
|7/7
|100.0%
|0
|6
|6
|4
|2
|1
|1
|0
|29
|41
|A. Patrikis
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|N. Gkikas
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|TOTAL
|200:00
|96
|31/64
|48.4%
|20/36
|55.6%
|11/28
|39.3%
|23/30
|76.7%
|15
|25
|40
|24
|15
|14
|5
|3
|121
