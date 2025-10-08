Ο Ρίτσαρντ Σιάο ζει μια ονειρική βραδιά στο Αλεξάνδρειο κι αυτό υποδηλώνουν οι αντιδράσεις του καθώς ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ανήκει η ΚΑΕ Άρης αποθεώθηκε αλλά και… αποθέωσε τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Αλεξάνδρειο.

Ο 25χρονος επιχειρηματίας έφτασε στο Αλεξάνδρειο τουλάχιστον δυόμισι ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Άρη με το Αμβούργο. Εκεί τον περίμεναν δεκάδες φίλοι της ομάδας, στη fan zone που δημιουργήθηκε και γι’ αυτόν τον σκοπό. Εκεί ο Ρίτσαρντ Σιάο αντιλήφθηκε τί επρόκειτο να ακολουθήσει, ούτως ή άλλως τον είχαν προϊδεάσει οι στενοί συνεργάτες του. Επισκεπτόμενος τη fan zone και δείχνοντας ολίγον αμήχανος από τις αντιδράσεις και τις επευφημίες των φιλάθλων, δέχθηκε να βάλει το κιτρινόμαυρο χρώμα στο πρόσωπό του και στη συνέχεια μετέβη στα γραφεία της ΚΑΕ Άρης σε μια σύντομη συζήτηση με τα μέλη της διοίκησης αλλά και το προσωπικό του club.

🟡🙌 Η αγκαλιά Σιάο- Γκάλη πριν το ματς με το Αμβούργο pic.twitter.com/D7pc81JkDT October 8, 2025

Οι σπουδαίες στιγμές ήρθαν με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και καθώς το Παλέ είχε αρχίσει να γεμίσει. Οι οπαδοί του Άρη του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή καθώς ο φροντιστής της ομάδας, Γιάννης Νικητάκης, του παρέδωσε μια φανέλα της ομάδας μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Ακριβώς απέναντι κάθονταν τα συγγενικά πρόσωπα του Σιάο αλλά και φίλοι του με τους οποίους έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός επιχειρηματίας «τρελάθηκε» με την ατμόσφαιρα και με το κινητό του απαθανάτισε κάθε στιγμή. Από τα λάβαρα στον ουρανό του Αλεξανδρείου έως και την οργανωμένη κερκίδα του Άρη μαζί με τα συνθήματα.

Σπουδαιότερη κίνηση ήταν αυτή στην οποία προέβη όταν αντιλήφθηκε την είσοδο στο γήπεδο του Νίκου Γκάλη. Ο «Νικ» απόθεώθηκε από τους οπαδούς του Άρη και ο Ρίτσαρντ Σιάο άφησε κατευθείαν τη θέση του στα court seats κι έσπευσε στα βελούδινα του Αλεξανδρείου για να γνωρίσει από κοντά τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και του Άρη. Ο Νίκος Γκάλης τον αγκάλιασε, του ψιθύρισε στ’ αυτί την ευθύνη της αποστολής που ανέλαβε και του ευχήθηκε καλή τύχη.

🟡 Την θέση του στα επίσημα του Αλεξάνδρειου πήρε ο Ρίτσαρντ Σιάο που έδειξε να απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων» pic.twitter.com/LqfsZH1dxK — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025

Κατόπιν αυτής της όμορφης εικόνας, ο Σιάο επέστρεψε στη θέση του για να απολαύσει τη… χιονοθύελλα. Μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο είχε δει πολλούς να κρατούν δεκάδες χαρτάκια. Κι έτσι – μετά την παρακολούθηση της στιγμής μέσω του Youtube – είχε τη δυνατότητα να ζήσει από κοντά το μοναδικό show που δίνουν οι φίλοι του Άρη κατά την έναρξη των αγώνων όπου χιλιάδες χαρτάκια ανεμίζουν στον ουρανό του Αλεξανδρείου σε μια εικόνα η οποία πολλάκις έχει χρησιμοποιηθεί ως βασική για promo video αρκετών διοργανώσεων. Εκεί ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του.

Μ’ αυτόν πορεύτηκε και στη διάρκεια του αγώνα με το Αμβούργο, μη κρύβοντας τα συναισθήματά του μέσα από τις ανθρώπινες αντιδράσεις. Αναμφίβολα, όλες αυτές οι εικόνες σχημάτισαν το μωσαϊκό της πρώτης – ομολογουμένως εντυπωσιακής – επαφής του Ρίτσαρντ Σιάο με όλα όσα πρεσβεύει το club που απέκτησε, ο Άρης.