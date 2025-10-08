Άρης - Αμβούργο: Τρομερή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο κόσμος του Άρη

Τρομερή ατμόσφαιρα για μία ακόμη φορά από τον κόσμο του Άρη.

Ο Άρης υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, θέλοντας να κάνει το 2-0 στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός για τους «κιτρινόμαυρους» στην έδρα τους την τρέχουσα σεζόν.

Οι φίλαθλοι φυσικά, όπως έχει καθιερωθεί πλέον, την ώρα του τζάμπολ πέταξαν χιλιάδες χαρτάκια στο παρκέ, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα. Το ίδιο το EuroCup μάλιστα, αποθέωσε τους οπαδούς του Άρη.

