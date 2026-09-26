Μια συζήτηση ήταν αρκετή για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης σχέσης του Ρόμπινσον Ερλ με τον Βασίλη Σπανούλη και σ’ αυτή αναφέρθηκε ο Αμερικανός φόργουορντ.

Όταν ο Άρης αποφάσισε να ρίξει τα δίχτυα του στα βαθιά νερά της αγοράς που περιλαμβάνει και το όνομα του Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, ήξερε ότι πέραν της οικονομικής προσφοράς, χρειαζόταν δύο πράγματα. Καταρχήν, ταχύτητα κινήσεων πριν το όνομα του Αμερικανού φόργουορντ «απλωθεί» στην ευρωπαϊκή αγορά και κινήσει ζωηρό ενδιαφέρον των υπολοίπων. Και ο Άρης ήταν γρήγορος, γι’ αυτό εξάλλου ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε πολλές φορές στα αντίστοιχα αντανακλαστικά του Νίκου Ζήση αλλά και της διοίκησης της ΚΑΕ.

Δεύτερον, η κατάθεση πειστηρίων θέλησης συνεργασίας μαζί του ήταν εξίσου απαραίτητη. Η (πρώτη) συζήτηση των δύο ανδρών μπήκε στη σωστή κατεύθυνση όταν ο Ρόμπινσον Ερλ έδειξε γνώση περί του συστήματος «Σπανούλης» αλλά και ο Έλληνας τεχνικός σκιαγράφησε με ακρίβεια τον ρόλο που θα αποκτούσε στον Άρη βάσει των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, έδειξε προδιαγεγραμμένη πριν καλά-καλά πέσουν οι υπογραφές.

Στην πρόσφατη media day, ο Αμερικανός ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον προπονητή του Άρη και η απάντησή του συγκέντρωσε όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Σπανούλη. «Ξέρουμε τι φανταστικός παίκτης ήταν. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι εξαιρετικός προπονητής. Είναι ευκαιρία να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης και να μάθουμε απ’ αυτόν, κάθε μέρα. Μας δίνει κίνητρο κάθε μέρα, έχει υψηλούς στόχους για εμάς. Είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Κάθε μέρα θέλει να είμαστε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε», είπε. Και είναι σπουδαίο να νιώθει ένας παίκτης ότι θα βελτιωθεί μέσα από την καθημερινή τριβή με τον προπονητή.

Οι επιδόσεις του Ρόμπινσον Ερλ στα τεστ προετοιμασίας

Η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν αρκετά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ κατάφερε να κρατήσει ή ακόμη και να ενισχύσει τη θέση του στην ομάδα υπό την προϋπόθεση διατήρησης της συνέπειάς του στο τακτικό πλάνο. Το εκπληκτικό κλίμα που διαμορφώθηκε για τον Ελληνοκαναδό μπορεί να αντιστραφεί σε περίπτωση… over dribbling. Αν συνεχίσει στο μονοπάτι που (τού) χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης, θα κάνει step up καριέρας. Ο Ρόμπινσον Ερλ ξεχώριζε λόγω ποιότητας, ανθεκτικότητας και ταλέντου.

Και δεν είναι τόσο οι 16.1 πόντοι που είχε κατά μέσο όρο στους φιλικούς αγώνες, όσο η λειτουργία του και στις δύο πλευρές του παρκέ παράλληλα της ευχέρειας του να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις. Καθ’ υπερβολή μπορεί να γράψει κανείς ότι ο Ρόμπινσον Ερλ είναι σαν το… λάδι στην κουζίνα. Είναι απαραίτητος σε όλα και «κουμπώνει» σε κάθε σχήμα. Από τα ψηλά και τα ημίψηλα έως τα γρήγορα και τα βαριά. Παρότι βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξω αλλά έχει πλάκα η προσαρμογή μου. Απολαμβάνω την ένταση στο παιχνίδι, τις επαφές και την ταχύτητα του αγώνα. Όλοι σε αυτό τον οργανισμό είναι σε περίοδο προσαρμογής. Είχαμε 6-7 φιλικά για να μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε καλύτερα. Μαθαίνουμε, τρόπους παιχνιδιού, συστήματα, είναι πολύ όμορφα τον τελευταίο μήνα… Στο παρελθόν έχω αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, οπότε κάπως καταλαβαίνω τους κανόνες της FIBA και τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι πολύ ανταγωνιστικά εδώ, με προσανατολισμό στην ομάδα και όχι στον παίκτη, με… βάσεις στο μπάσκετ. Τα παιδιά μου έκαναν εύκολη την προσαρμογή εδώ. Είναι ένα εξαιρετικό γκρουπ» σημείωσε.

Η ηγεσία στο παρκέ δεν είναι αυτοσκοπός

Αυτό φάνηκε στη διάρκεια των τεστ προετοιμασίας. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ λειτούργησε υπέρ του ομαδικού συμφέροντος και όχι της προσωπικής προβολής. «Τόσο ο κόουτς Σπανούλης όσο και ο Νίκος Ζήσης έχουν επενδύσει πολύ στη φιλοσοφία της ομάδας, όπου ο καθένας μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ηγούνται δίνοντας το παράδειγμα και άλλοι που το κάνουν μέσα από την επικοινωνία. Θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη μεταξύ μας, ώστε δεν έχει σημασία ποιος θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα. Φυσικά, νιώθω περήφανος που μπορώ να ηγούμαι με το παράδειγμά μου και να λειτουργώ ως ηγέτης, αλλά πιστεύω ότι τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον», είπε ο Αμερικανός.