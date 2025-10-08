Η Μπαρτσελόνα απέρριψε το αίτημά της Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο Palau Blaugrana, ενώ στη Μανρέσα επικρατεί τεταμένο κλίμα ενόψει του αγώνα του EuroCup, με φόβους για διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης (15/10) απέναντι στη Μανρέσα για το EuroCup, όμως η παραμονή της στην Καταλονία κάθε άλλο παρά ήρεμη προβλέπεται.

Σύμφωνα με το «RAC1», η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε το αίτημα της ισραηλινής ομάδας να χρησιμοποιήσει το Palau Blaugrana για μια πρωινή προπόνηση την ημέρα του αγώνα. Η Χάποελ είχε σκοπό να πραγματοποιήσει ένα χαλαρό shooting session πριν ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Μανρέσα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup.

Η άρνηση αυτή αναγκάζει τη Χάποελ να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο για προπόνηση, κάτι που δεν είναι εύκολο, αφού το κλίμα στη Μανρέσα αναμένεται ιδιαίτερα τεταμένο. Οι τοπικές αρχές και οι οπαδοί της ομάδας εμφανίζονται εχθρικοί απέναντι στην παρουσία της ισραηλινής αποστολής, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Η ένταση σχετίζεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αρκετοί φίλαθλοι στη Μανρέσα εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στη συμμετοχή ισραηλινών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα, οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι οπαδών της ομάδας υπέγραψαν αίτημα για την αναβολή ή ακύρωση του αγώνα, υποστηρίζοντας πως «το μπάσκετ δεν μπορεί να αγνοεί την πραγματικότητα» και χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την επίσκεψη της Χάποελ «όσο το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία στη Γάζα».

Το ματς της Χάποελ στη Μανρέσα δεν είναι το μόνο που προβληματίζει τις ισπανικές αρχές. Την ίδια εβδομάδα, άλλες δύο ισραηλινές ομάδες, η Μπνέι Ερτζλίγια και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα ταξιδέψουν αντίστοιχα σε Τενερίφη και Βαλένθια για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.