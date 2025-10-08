Ο Εβάν Φουρνιέ έχει μάθει εδώ και οκτώ χρόνια να προστατεύει τον εαυτό του και να βάζει σε προτεραιότητα τις ομάδες στις οποίες αγωνίζεται, στην προκειμένη τον Ολυμπιακό, κάνοντας τα πάντα για να είναι όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση.

Τα νέα για τον Ολυμπιακό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε EuroLeague και Stoiximan GBL δεν είναι ευχάριστα, μιας και ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή του είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC (10/10 - 21:15). Και φυσικά, το ίδιο ισχύει για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10 - 19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Μετά μάλιστα, ακολουθεί η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» στην κορυφαία ευρωπαίκή διασυλλογική διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει Εφές (εντός) και Μακάμπι (εκτός).

Το θέμα στον αστράγαλο, όπως φαίνεται, ήταν κάτι που ταλαιπωρούσε ανέκαθεν τον Γάλλο γκαρντ/ φόργουορντ. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο 2017, όταν αγωνιζόταν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, θα δούμε ότι είχε τραυματιστεί στον δεξιό αστράγαλο σε αναμέτρηση απέναντι στους Ατλάντα Χοκς με αποτέλεσμα να χάσει τα επόμενα δύο παιχνίδια της ομάδας του.

Όσο προχωράμε προς το σήμερα, παρατηρούμε ότι η ευαισθησία παρέμεινε κι αυτό το ζήτημα στον αστράγαλο ήταν κι εκείνο που του στέρησε τη συμμετοχή του με την εθνική Γαλλίας στο EuroBasket 2025. Ο προπονητής του στους «τρικολόρ», Φρεντερίκ Φοτού μίλησε για τον Φουρνιέ τονίζοντας πως έκανε τεράστια προσπάθεια για να είναι στη διάθεση της εθνικής ομάδας της χώρας του, αλλά πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον αστράγαλό του.

«Το μάθαμε αφού υποβλήθηκε σε πρόσθετες εξετάσεις. Έκανε ό,τι μπορούσε για να επιστρέψει, αλλά ο αστράγαλός του πονάει πολύ», είχε πει τότε ο κόουτς Φοτού.

Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το γεγονός ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι υπόδειγμα επαγγελματία αθλητή. Τα 12 χρόνια που πέρασε στο NBA αγωνιζόμενος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου σίγουρα έχουν συντελέσει στη σημερινή του εικόνα και τον έχουν πλάσει ως παίκτη. Ο Γάλλος σταρ έχει μάθει να δίνει το «παρών» και να αφοσιώνεται στις ομάδες που εκπροσωπεί κι αυτό φαίνεται από τα μόλις τρία ματς που έχει χάσει φορώντας τα «ερυθρόλευκα».

Είναι χαρακτηριστική και η στιγμή που απαθανατίστηκε στο φετινό Super Cup της Ρόδου να διαβάζει ένα βιβλίο ιατρικού περιεχομένου (καθώς απεικονίζεται ένα πόδι και συγκεκριμένα ο αστράγαλος) κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού της διοργάνωσης ανάμεσα στον Προμηθέα και την ΑΕΚ. Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ του Ολυμπιακού εθεάθη με το βιβλίο ανά χείρας στις κερκίδες, ενώ φαινόταν μάλιστα απόλυτα προσηλωμένος σε αυτό.

Όλα αυτά αποδεικνύουν το ότι το ζήτημα στον αστράγαλο ήταν κάτι που τον απασχολούσε βάζοντας πάντα σε πρώτο πλάνο το πώς θα προστατέψει τον εαυτό του για να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα του. Έτσι έκανε και στο φετινό EuroBasket, έτσι θα κάνει παραμένοντας, όπως όλα δείχνουν, εκτός από τις δύο ερχόμενες αναμετρήσεις των Πειραιωτών, ενώ κι αυτό δείχνει και η αφοσίωσή του διαβάζοντας το ιατρικό του βιβλίο στο περιθώριο άλλης αναμέτρησης.

