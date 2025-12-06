Η απάντηση του Πάντερ για τη χειρονομία: «Βλέπετε μόνο το μεσαίο δάχτυλο, δεν ακούτε τι μου φωνάζουν»

Την εξήγηση για τη χειρονομία προς τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα έδωσε ο Κέβιν Πάντερ, που τόνισε πως έγινε αποδέκτης συνθημάτων από την εξέδρα των Σέρβων.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα στη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με τη συζήτηση όμως να στρέφεται στον Κέβιν Πάντερ για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ο Αμερικανός ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο προς τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, όταν και έγινε αποδέκτης συνθημάτων.

«Ο κόσμος φωνάζει συνεχώς το όνομά μου, μου λένε τρελά πράγματα. Εσείς βλέπετε μόνο ότι εγώ έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φωνάζουν» ανέφερε ο ίδιος, δικαιολογώντας τον εαυτό του σε δηλώσεις του στο Sport Klub.

Μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά με τα συνθήματα που άκουσε, χωρίς να θέλει να αποκαλύψει. «Ξέρετε τι μου είπαν, όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το πω μπροστά στην κάμερα» ήταν τα λόγια του.

Θυμίζουμε πως ο Κέβιν Πάντερ φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό το 2019, αλλά συνδέθηκε με την Παρτίζαν στην οποία και αγωνίστηκε για μία τριετία από το 2021 ως το 2024.