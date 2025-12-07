Ο Ουίλ Κλάιμπερν παραχώρησε συνέντευξη μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και σχολίασε την υποδοχή στον Πάντερ.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το Βελιγράδι κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Κέβιν Πάντερ να αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» της Σερβίας. Άλλωστε, στο πρόσωπο του γκαρντ των Καταλανών βλέπουν τον πρώην αρχηγό της Παρτίζαν μισητού εχθρού. Ο Πάντερ έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και χλευασμού από τις εξέδρες, γι’ αυτό και στο τέλος του αγώνα αποχωρώντας νικητής έδειξε το μεσαίο δάκτυλο του χεριού του.

Ο Ουίλ Κλάιμπερν που ήταν εκείνος που «σφράγισε» στο τέλος Οκτωβρίου τη νίκη της «Μπάρτσα» επί της Παρτίζαν μ’ ένα τρελό τρίποντο σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου, μίλησε στη Meridian Sport για τη νίκη και την υποδοχή στον συμπαίκτη του Κέβιν Πάντερ στην Belgrade Arena.

«Ήταν αστείο πώς τον υποδέχτηκαν με αυτό τον τρόπο, γέλασα πολύ. Απόλαυσα τις φωνές από τις κερκίδες...» σχολίασε γελώντας ο Ουίλ Κλάιμπερν που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, όποτε βρίσκεται στο Βελιγράδι.

«Ο στόχος του είναι πάντα η νίκη. Αυτό είναι το μόνο που μετράει στο τέλος. Ίσως είχε λίγο περισσότερο κίνητρο, αλλά ήρθε απλώς για να κερδίσει» συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Κέβιν Πάντερ που αποχώρησε κάνοντας μια χειρονομία από το παρκέ.

Όσο για το βελτιωμένο πρόσωπο της Μπαρτσελόνα, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Τσάβι Πασκουάλ, ο Ουίλ Κλάιμπερν ξεκαθάρισε τα πράγματα: «Όποιος κι αν είναι ο προπονητής, οι παίκτες πρέπει να παίζουν δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Το προπονητικό επιτελείο παίρνει το καλύτερο από εμάς, μας κρατά σε ετοιμότητα».

