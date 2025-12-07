Μπαρτσελόνα - Ανδόρα 102-71: Άνετη νίκη πριν τον Ολυμπιακό
Εύκολη Κυριακή πέρασε η Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να επικρατεί της Ανδόρας με το επιβλητικό 102-71.
Η Μπαρτσελόνα πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και με ένα επιμέρους 35-21 ξέφυγε και έκανε εύκολη την ζωή της, φτάνοντας χαλαρά στο θετικό αποτέλεσμα.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 5-4 και δείχνει πως με τον Τσάβι Πασκουάλ ανακάμπτει. Παράλληλα έδειξε και σε πολύ καλή κατάσταση λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη (12/12, 21:30) για την EuroLeague.
Ο Τζοέλ Πάρα ήταν σε εκπληκτική κατάσταση, με τον Ισπανό φόργουορντ να σκοράρει 24 πόντους (7/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/5 βολές) και να μαζεύει 9 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Πολύ καλοί επίσης οι Πάντερ (20π., 4ασ.), Ερνανγκόμεθ (13π., 4ρ.) και Κλάιμπερν (12π., 2ασ.)
Οι Σάνον Έβανς (12 πόντοι, 7 ασίστ σε 24:39) και Αρτέμ Πούστοβι (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ) ήταν οι δύο που ξεχώρισαν για την Ανδόρα, που υποχώρησε στο 3-6.
Τα δεκάλεπτα: 16-14, 38-30, 73-51, 102-71
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-1
- Βαλένθια 7-1
- Μούρθια 7-2
- Μπανταλόνα 7-2
- Τενερίφη 6-3
- Μάλαγα 6-3
- Μπαρτσελόνα 5-4
- Μπασκόνια 4-4
- Μπρεογκάν 4-5
- Τζιρόνα 4-5
- Γιέιδα 4-5
- Γκραν Κανάρια 3-5
- Μπιλμπάο 3-5
- Σαραγόσα 3-6
- Μανρέσα 3-6
- Ανδόρα 3-6
- Γρανάδα 1-8
- Μπούργκος 1-8
