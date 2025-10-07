Ο Πανιώνιος φιλοξενείται στη Γερμανία από τη φορμαρισμένη Ουλμ (7/10, 20:00) με στόχο να κάνει το 2/2 στο ξεκίνημα του φετινού Eurocup.

Δύσκολη αποστολή για την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην 2η αγωνιστική του Eurocup καθώς φιλοξενείται στην «Ratiopharm Arena» από την Ουλμ.

Η ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς ξεκίνησε νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις κερδίζοντας στο κλειστό της Γλυφάδας την Κέμνιτζ στην παράταση και ευελπιστεί να κάνει το 2/2 στη διοργάνωσης διπλασιάζοντας παράλληλα και τις νίκες απέναντι στις γερμανικές ομάδες. Παράλληλα θέλει να ξεπεράσει και την κάκιστη εμφάνιση στο ματς της πρεμιέρας στην Stoiximan GBL και την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι.

«Η Ουλμ είναι μία εξαιρετική ομάδα, περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί» ήταν τα λόγια του Παβίτσεβιτς για το ματς γνωρίζοντας το εξαιρετικό φορμάρισμα της γερμανικής ομάδας, η οποία έχει κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της «μπουντεσλίγκα» ενώ στην πρεμιέρα του Eurocup πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τουρκ Τέλεκομ.

«Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το ματς, αλλά θέλουμε να δείξουμε βελτίωση και να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δείχνοντας την εικόνα μιας καλής ομάδας» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Λούντζης, ο οποίος είχε αναδειχθεί και MVP της πρεμιέρας στο Eurocup.

Τζάμπολ στο ματς στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Η Κατάταξη