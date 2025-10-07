Πανιώνιος: Τεστάρει τις δυνάμεις του κόντρα στην Ουλμ
Δύσκολη αποστολή για την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην 2η αγωνιστική του Eurocup καθώς φιλοξενείται στην «Ratiopharm Arena» από την Ουλμ.
Η ομάδα του Λούκα Παβίτσεβιτς ξεκίνησε νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις κερδίζοντας στο κλειστό της Γλυφάδας την Κέμνιτζ στην παράταση και ευελπιστεί να κάνει το 2/2 στη διοργάνωσης διπλασιάζοντας παράλληλα και τις νίκες απέναντι στις γερμανικές ομάδες. Παράλληλα θέλει να ξεπεράσει και την κάκιστη εμφάνιση στο ματς της πρεμιέρας στην Stoiximan GBL και την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι.
«Η Ουλμ είναι μία εξαιρετική ομάδα, περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί» ήταν τα λόγια του Παβίτσεβιτς για το ματς γνωρίζοντας το εξαιρετικό φορμάρισμα της γερμανικής ομάδας, η οποία έχει κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της «μπουντεσλίγκα» ενώ στην πρεμιέρα του Eurocup πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τουρκ Τέλεκομ.
«Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το ματς, αλλά θέλουμε να δείξουμε βελτίωση και να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δείχνοντας την εικόνα μιας καλής ομάδας» συμπλήρωσε ο Μιχάλης Λούντζης, ο οποίος είχε αναδειχθεί και MVP της πρεμιέρας στο Eurocup.
Τζάμπολ στο ματς στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Η Κατάταξη
- Μπουργκ 1-0
- Μπούντουτσνοστ 1-0
- Λιετκαμπέλις 1-0
- Ουλμ 1-0
- Πανιώνιος 1-0
- Κέμνιτζ 0-1
- Τουρκ Τέλεκομ 0-1
- Μπεσίκτας 0-1
- Λόντον Λάιονς 0-1
- Τρέντο 0-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Gazz Floor by Novibet με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκο... ψαλτήρι και special guest Γιάνκοβιτς
- Πανιώνιος, Παβίτσεβιτς: «Eλπίζουμε να κάνουμε ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδείξει την αξία της»
- Οι τρομερές συμπτώσεις του Ξανθόπουλου με τον Πανιώνιο: Ντεμπούτο και φινάλε με ήττα ως παίκτης, θρίαμβος ως προπονητής!