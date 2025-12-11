Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια βελτιωτική κίνηση ενίσχυσης στην περιφέρεια με τον Έρικ Γκριν, στον οποίο έκανε πρόταση και αναμένει την απάντηση του.

Ο Πανιώνιος εμφανίζει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο, φαίνεται πως θα προχωρήσει σε κάποια διορθωτική κίνηση ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού καταθέτοντας πρόταση στον Έρικ Γκριν. Ο 34χρονος Αμερικανός που έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παρελθόν είναι ένας σπουδαίος σκόρερ, ο οποίος εκτιμά ο Ηλίας Ζούρος πως θα του δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που λείπουν από το παιχνίδι της ομάδας, ενώ είναι και προσωπικότητα.

Ο Έρικ Γκριν που αγωνίζεται στη Σατζέζε του Λιβάνου σημειώνει 15 πόντους ανά αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του μια πρόταση από τον Πανιώνιο την οποία εξετάζει. Οι «κυανέρυθροι» αναμένουν την απάντηση του, καθώς θέλουν να προχωρήσουν άμεσα σε μια διορθωτική κίνηση.

Βέβαια, σ' αυτή την περίπτωση αναμένεται να προχωρήσουν στον Ιστορικό σε ροτέισιον των ξένων καθώς θα έχουν επτά και αναλόγως θα επιλέγουν την εξάδα που θα χρησιμοποιείται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η επικείμενη προσθήκη του Γκριν προφανώς και θα στρέψει την προσοχή κυρίως στα γκαρντ, όσον αφορά εκείνον που θα μένει εκτός ομάδας.

Πάντως, ήδη στον Πανιώνιο έχουν επικεντρωθεί στον αγώνα του Σαββάτου (13/12, 18:15) με τον Προμηθέα, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να μπορέσει η ομάδα του Ηλία Ζούρου να πάρει ανάσα και να κάνει το πρώτο βήμα στην προσπάθεια της να υλοποιήσει τους στόχους της.