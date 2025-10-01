Ο Χαντς με δύο μεγάλα τρίποντα έκρινε το μεγάλο «θρίλερ» υπέρ του Πανιωνίου, ο οποίος μπήκε με το δεξί στο EuroCup, έχοντας λυγίσει την Κέμνιτζ με 89-86.

Σε απόλυτο «θρίλερ» εξελίχθηκε η πρεμιέρα του Πανιωνίου στο EuroCup. Η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη είδε το μεγάλο προβάδισμα που είχε χτίσει στο πρώτο δεκάλεπτο να χάνεται και την Κέμνιτζ να κάνει τελικά την ανατροπή.

Ωστόσο, οι «κυανέρυθροι» με τη βοήθεια των φιλάθλων που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να τραγουδούν, άντεξαν και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο άνθρωπος που παραλίγο να γίνει... μοιραίος για τους «κυανέρυθρους» έβαλε δύο μεγάλα τρίποντα και χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο με 89-86.

Πανιώνιος - Κέμνιτζ: Το ματς

Ονειρική ήταν η ατμόσφαιρα στο κλειστό της Γλυφάδας, ονειρικό έμοιαζε και το ξεκίνημα του Πανιωνίου, ο οποίος επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Με μπροστάρη τον Μιχάλη Λούντζη ο «ιστορικός» έλεγχε τον αγώνα και έφτασε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να είναι μπροστά με 30-13!

Στη συνέχεια ωστόσο η εικόνα του ματς άλλαξε. Το παιχνίδι έγινε πιο σκληρό και η Κέμνιτζ ήταν εκείνη που έλεγχε τον ρυθμό. Μάλιστα, κάνοντας επί μέρους 32-19, μπόρεσε να φτάσει σε απόσταση «απειλής», με το ημίχρονο να τελειώνει 49-45 υπέρ των «κυανέρυθρων».

Σε αντίθεση με το πρώτο μισό, οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο και δυσκολεύτηκαν να βρουν σύνδεση με το καλάθι. Από τα μισά και μετά η γερμανική ομάδα μπόρεσε να κάνει την ανατροπή. Εκμεταλλευόμενη την αστοχία του Πανιωνίου, η Κέμνιτζ μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκόρ στο 66-57, με το επί μέρους να είναι 21-8 υπέρ των Γερμανών!

Επιστροφή Πανιωνίου και «θρίλερ» μέχρι τη λήξη

Ο Πανιώνιος στην τελευταία περίοδο της κανονικής διάρκειας άρχισε να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του και με τρίποντο του Χαντς έκανε το 66-66, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η Κέμνιτζ πέρασε ξανά μπροστά με 71-66.Στη συνέχεια όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρέμεινε σε κοντινή απόσταση και μετέτρεψε τα τελευταία λεπτά σε «θρίλερ».

Με την αγωνία να έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα λάθη και από τις δύο πλευρές ήταν αρκετά όσο πλησίαζε η λήξη. Ο Σταρκς με τρίποντο στα 1:47 πριν από το τέλος έβαλε ξανά μπροστά τον Πανιώνιο, έχοντας κάνει το 75-73.

Στα 37" πριν τη λήξη, ο Λούντζης από τις βολές ήταν εύστοχος και έστειλε τον Πανιώνιο στο +4. Στα 4 δευτερόλεπτα ωστόσο, η Κέμνιτζ έφυγε στην επίθεση και κέρδισε βολές, στις οποίες ο Μίντσεβ ήταν εύστοχος και έκανε το 77-77, με τον Παβίσεβιτς να καλεί time out.

George Papas 🎯@PanioniosBasket are leading by 1⃣7⃣ points 👀 pic.twitter.com/RiECFkAdea — BKT EuroCup (@EuroCup) October 1, 2025

Η επαναφορά ήταν μισού γηπέδου, ο Χαντς έχασε τη μπάλα από τα χέρια του και η κατοχή πέρασε ξανά στη γερμανική ομάδα, με το χρονόμετρο να δείχνει 2,9" για το τέλος. Παρά την κακή αντίδραση της άμυνας ωστόσο, ο Σιμπάντε δεν μπόρεσε να βάλει το λέι απ και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Η καθοριστική παράταση και ο... θετικά μοιραίος Χαντς

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Κέμνιτζ πήρε εκ νέου το προβάδισμα και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο Πανιώνιος, οι Γερμανοί στα 1:16 λεπτά πριν το τέλος έφτασε στο 85-81. Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, ο Γιέμπο ήταν εύστοχος στη μία και έκανε το 86-83, αλλά ο Τζέιεν Χαντς με μεγάλο τρίποντο βρήκε το 86-86, ενώ το χρονόμετρο έδειχνε 35 δεύτερα για το τέλος. Ο ίδιος μάλιστα βρήκε και στη συνέχεια τεράστιο τρίποντο για το 89-86! Η Κέμνιτζ δεν βρήκε καλάθι και έτσι ο Πανιώνιος πήρε μία τρομερή νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77, 89-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Χαντς στο τέλος βρήκε δύο πολύ μεγάλα σουτ, σε αντίθεση με την Κέμνιτζ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος παρά το γεγονός ότι παραλίγο να στοιχήσει στην ομάδα του την ήττα, έγινε ο παίκτης του αγώνα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μιχάλης Λούντζης με 20 πόντους και ο Σταρκς που βρήκε κρίσιμα καλάθια.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ματ Λιούις που σε 30 λεπτά είχε μόλις 3 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κόρι Ντέιβις Τζούνιορ με 26 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Πανιώνιος τα πάλεψε μέχρι το τέλος και δεν τα παράτησε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο τρόπος με τον οποίο ο Πανιώνιος μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο, άσχετα αν στη συνέχεια το γύρισε.

Panionios Athens 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 N. Watson * 22:49 9 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 1 2 3 0 0 1 0 1 8 2 M. Starks * 31:48 11 1/5 20% 3/8 37.5% 0/0 0% 0 2 2 3 1 2 0 1 6 3 G. Papas 09:41 6 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 M. Lountzis * 33:48 20 3/4 75% 3/6 50% 5/6 83.3% 4 5 9 6 4 4 0 0 33 7 G. Tsalmpouris 21:33 15 4/4 100% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 14 11 M. Lewis 30:00 3 1/3 33.3% 0/5 0% 1/2 50% 1 1 2 1 1 0 0 0 -1 33 T. Wahl 16:53 4 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 1 1 34 J. Kreuser * 28:37 10 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 2 -1 40 J. Hands * 29:51 11 0/7 0% 3/8 37.5% 2/2 100% 3 1 4 6 2 2 0 2 8 Team/Coaches 3 5 8 1 7 TOTAL 225:00 89 17/36 47.2% 14/38 36.8% 13/17 76.5% 14 22 36 17 8 14 7 80