ΚΑΕ Άρης: Sold out το πρώτο ματς στο Αλεξάνδρειο

Αλεξάνδρειο

Sold out ανακοίνωσε ο Άρης στο πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν με τη Χάμπουργκ Τάουερς.

Το πρώτο εντός έδρας ματς του Άρη στο Αλεξάνδρειο για τη σεζόν 2025-26 θα είναι sold out, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Οι «κίτρινοι» υποδέχονται τη Χάμπουργκ Τάουερς για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup (8/10, 20:00) και ο κόσμος θα δώσει ένα ηχηρό παρόν στο πλευρό της ομάδας.

Ο Άρης μπήκε με το δεξί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, νικώντας τη Βενέτσια εκτός έδρας με 85-81, αλλά ηττήθηκε στον αγώνα με την Καρδίτσα (91-77) για τη Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Καράιτσιτς θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τους φιλάθλους της να είναι έτοιμοι να σπρώξουν την ομάδα.

@Photo credits: INTIME
     

