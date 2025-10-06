ΚΑΕ Άρης: Sold out το πρώτο ματς στο Αλεξάνδρειο
Το πρώτο εντός έδρας ματς του Άρη στο Αλεξάνδρειο για τη σεζόν 2025-26 θα είναι sold out, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Οι «κίτρινοι» υποδέχονται τη Χάμπουργκ Τάουερς για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup (8/10, 20:00) και ο κόσμος θα δώσει ένα ηχηρό παρόν στο πλευρό της ομάδας.
Ο Άρης μπήκε με το δεξί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, νικώντας τη Βενέτσια εκτός έδρας με 85-81, αλλά ηττήθηκε στον αγώνα με την Καρδίτσα (91-77) για τη Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Καράιτσιτς θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τους φιλάθλους της να είναι έτοιμοι να σπρώξουν την ομάδα.
‼️ Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τετάρτης (08/10, 20:00) με τους @hamburgtowers, για τη 2η αγωνιστική του @EuroCup— ARIS B.C. (@ARISBCgr) October 6, 2025
Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!#ArisBetssonBC #ArisFamily #FuelTheFlame #EuroCup pic.twitter.com/Wlwu3VbupH
