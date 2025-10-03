Η πρώτη αγωνιστική του EuroCup ολοκληρώθηκε με τον Άρη και τον Πανιώνιο να ξεκινούν με νίκες, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές τους αναδείχθηκαν MVP της εβδομάδας.

Ο Μπράις Τζόουνς του Άρη και ο Μιχάλης Λούντζης του Πανιωνίου μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής στο EuroCup. Οι δύο καλύτεροι παίκτες της αγωνιστικής προήλθαν από ελληνικές ομάδες, οι οποίες μπήκαν με το δεξί στις ευρωπαίκές τους υποχρεώσεις.

Οι «κίτρινοι» έφυγαν με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Βενέτσια (85-81), χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Τζόουνς. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 26 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας άμεσα σε 40 από τους 85 πόντους της ομάδας του!

Ο Πανιώνιος, στην ιστορική επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ, επικράτησε εντός έδρας της Κρέμνιτζ με 89-86. Ο Λούντζης ήταν ο απόλυτος ηγέτης, με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα, δείχνοντας έτοιμος να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στους «κυανέρυθρους».

Αν, πάντως, οι παίκτες ελληνικών ομάδων συνεχίσουν να μοιράζονται τα βραβεία MVP στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τότε οι προπονητές τους σίγουρα θα αισθάνονται ιδιαίτερα δικαιωμένοι.