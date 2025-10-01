Ο Πανιώνιος επιστρέφει σε λίγες ώρες στο EuroCup και το Gazzetta θυμάται τις δύο προηγούμενες πορείες του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

«Έζησα, ταξίδια στην Ευρώπη και στα τοπικά» είναι οι στίχοι με τους οποίους αρχίζει ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα του Πανιωνίου. Η σημερινή ημέρα, Τετάρτη (1/10) περιλαμβάνει μία ιστορική βραδιά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης αφού ένας μεγάλος κύκλος φτάνει πλέον στο τέλος του.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κυανέρυθροι» μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ στο EuroCup, απόψε κόντρα στην Κέμνιτζ στη Γλυφάδα (19:30). Με αυτόν τον τρόπο ο «ιστορικός» θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 11 ολόκληρα χρόνια!

Και τότε μάλιστα, ο Πανιώνιος αγωνιζόταν στο EuroCup. Το Gazzetta θυμάται εκείνες τις δύο σεζόν ενόψει του παιχνιδιού με το οποίο οι «κυανέρυθροι» θα αφήσουν στο παρελθόν όλα τα χρόνια εκείνα όπου έφτασαν μέχρι και την τρίτη εθνική, με κίνδυνο να βρεθούν ακόμη και στα τοπικά.

Η επιστροφή στην Ευρώπη... του 2012

Τη σεζόν του 2008-09 ο Πανιώνιος είχε λάβει μέρος στην Euroleague, έχοντας επικρατήσει μάλιστα μεταξύ άλλων και της Ρεάλ Μαδρίτης με 68-66. Ωστόσο μετά το τέλος της χρονιάς, η σταθερή του παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έφτασε στο τέλος της.

Έπρεπε να φτάσει το 2012 ώστε η ομάδα από τη Νέα Σμύρνη να καταφέρει να αγωνιστεί ξανά στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στο EuroCup.

Οι «κυανέρυθροι» βρέθηκαν συγκεκριμένα στον έκτο όμιλο όπου δεν τελικά τερμάτισαν στην τέταρτη και τελευταία θέση μετρώντας σε έξι αγώνες από τέσσερις ήττες και μόλις δύο νίκες.

Ενδεικτικό της δυσκολίας που είχε εκείνη η χρονιά για τους «κυανέρυθρους» είναι το γεγονός ότι εντός έδρας μέτρησαν μόλις μία νίκη, αυτή κόντρα στην Οστάνδη με 101-100, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση του group. Η άλλη νίκη σημειώθηκε εκτός έδρας, με αντίπαλο την Γκόρα και αυτή με μόλις έναν πόντο διαφορά, 84-85. Κάπως έτσι, το ευρωπαϊκό ταξίδι εκείνης της χρονιάς έφτασε στο τέλος του.

Την αμέσως επόμενη σεζόν ωστόσο, ο Πανιώνιος βρέθηκε ξανά στους ομίλους του EuroCup. Μάλιστα, όπως φέτος, υπήρχε μία ακόμη ελληνική ομάδα στη διοργάνωση, από τη Θεσσαλνίκη! Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ.

Αυτή τη φορά οι όμιλοι ήταν πιο μεγάλοι, έχοντας συνολικά έξι ομάδες. Σε δέκα παιχνίδια οι «κυανέρυθροι» μπόρεσαν να σημειώσουν από έξι νίκες με μόλις τέσσερις ήττες και να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, έχοντας πάρει τη δεύτερη θέση, μόνος πίσω από τη Μπεσίκτας.

Στη φάση των «32» ακολούθησαν νέοι όμιλοι, αυτή τη φορά των τεσσάρων ομάδων, όπου το εισιτήριο για τα νοκ άουτ το πήραν οι δύο πρώτοι κάθε group. Αυτή τη φορά ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν μπόρεσε να συνεχίσει καθώς γνώρισε διαδοχικές ήττες από τη Νίζνι, τον Ερυθρό Αστέρα και τη Μπιλμπάο, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 0-6, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο την Ευρώπη.

Ενδεικτικά ορισμένοι από τους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα των «κυανέρυθρων» εκείνη την περίοδο είναι οι Δήμος Ντικούδης, Μάριος Μπατής, Νίκος Παππάς, Γιάννης Αθηναίου, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Λάντον Μίλμπουρν, Κρίστοφερ Μπούκερ, Έρικ ΜακΚόλουμ, Τι Τζέι Κάρτερ, Χρήστος Σαλούστρος, Κέβιν Λάνγκφορντ αλλά και οι νεαροί Βασίλης Καβαδάς, Γιώργος Μπόγρης, Βασίλης Τολιόπουλος και Δημήτρης Αγαβάνης. Στον πάγκο της ομάδας βρέθηκε επίσης ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Η μεγάλη επιστροφή

Πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία συμμετοχή του Πανιωνίου στη φάση των ομίλων του EuroCup και όπως αναφέραμε και νωρίτερα στο κείμενο, ένας κύκλος φτάνει πλέον στο τέλος του.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι φίλαθλοι του «ιστορικού» είδαν την ομάδα τους να μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες, φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά στο να πέσει μέχρι και στις τοπικές κατηγορίες.

Οι «κυανέρυθροι» ωστόσο μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους και μέσα σε μικρό διάστημα έφτασαν ξανά στην κορυφαία κατηγορία όπου την περασμένη σεζόν μπόρεσαν να δείξουν ότι έχουν σκοπό να μείνουν στη Stoiximan GBL. Πλέον αρχίζει παράλληλα το νέο ευρωπαϊκό ταξίδι του συλλόγου, ο οποίος ευελπιστεί με τη συνεχή στήριξη του κόσμου να επιστρέψει στο να βρίσκεται σταθερά στις υψηλές θέσεις του ελληνικού μπάσκετ.