Η απόδοση του Μπράις Τζόουνς στην πρεμιέρα των επίσημων υποχρεώσεων του Άρη και της νίκης στη Βενετία έχει γίνει… talk of the town και καθόλου άδικα καθώς ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ έφτιαξε τους 40 από τους 85 πόντους των «κίτρινων».

Αν η εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις, είναι αλήθεια ότι, αυτή που επέλεξε ο Μπράις Τζόουνς στον λογαριασμό του στα social media υποδηλώνει ένα (πρόωρο) δέσιμο με τους φίλους του Άρη. Αυτό φάνηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της νίκης του Άρη στη Βενετία και στο τελευταίο καλάθι που σημείωσε – και το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Αφού άφησε με απλότητα την μπάλα στο καλάθι, χίμηξε στην κερκίδα που ήταν στιβαγμένοι οι φίλοι του Άρη στο «Palasport Giuseppe Taliercios» , ανοίγοντας την αγκαλιά του και πανηγυρίζοντας μαζί τους.

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο βραχύσωμος γκαρντ είχε σημειώσει τον 26ο πόντο του στο ονειρικό ντεμπούτο του με την «κίτρινη» φανέλα το οποίο περιλάμβανε την παραγωγή του 47% των πόντων της ομάδας του. Είναι αυτοί που σημείωσε με δική του υπογραφή αλλά και οι ασίστ που μοίρασε εκ των οποίων δύο οδήγησαν σε εύστοχα σουτ τριών πόντων των Μπριν Φορμπς, Ρόνι Χάρελ.

Στην πραγματικότητα όμως, η προσφορά του στην επιθετική δραστηριότητα της ομάδας ήταν πολύ μεγαλύτερη καθώς έπαιξε ρόλο ο γενικότερος τρόπος λειτουργίας του στο παρκέ και οι χώροι που δημιούργησε μέσα από τις κινήσεις του. Αν μάλιστα η σκέψη του γινόταν συντομότερα αντιληπτή από τους συμπαίκτες του, πιθανόν, να είχε τελειώσει το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό ασίστ καθώς «σταμάτησε» στις έξι. Αυτό το είχε πετύχει στον φιλικό αγώνα με τον Ηρακλή στο Nick Galis Hall όπου τελείωσε το παιχνίδι με double double.