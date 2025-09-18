Ο Παναθλητικός έκανε την προσπάθειά του απέναντι στη Σάσαρι όμως ηττήθηκε με 56-72 στα προκριματικά του EuroCup Women.

Ο Παναθλητικός πάλεψε απέναντι στη Σάσαρι, αλλά ηττήθηκε με 56-72 στα προκριματικά του EuroCup Women.

Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο υπέρ της με 22-33 στο Παλέ και διατηρώντας σταθερά διψήφιες διαφορές μέχρι το τέλος του αγώνα.

Από πλευράς Παναθλητικού, η Κέλσι Ράνσομ ηγήθηκε επιθετικά, σημειώνοντας 24 πόντους με 7/17 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 36:08. Την ακολούθησε η Κε’Σάναν Τζέιμς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 38:39.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Σάσαρι, η οποία έχει υπέρ της +16 από τη νίκη της πρώτης αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 22-33, 40-52, 56-72.