Με Ρίτας και στο Πεκίνο το φετινό Intercontinental Cup στο Παγκόσμιο μπασκετικό συναπάντημα

Η διοργάνωση που συγκεντρώνει όλες τις μπασκετικές κουλτούρες από ολόκληρο τον κόσμο σε επίπεδο συλλόγων, ταξιδεύσει το Πεκίνο και στην Κίνα.

Σε μία χώρα με πραγματική λατρεία για την πορτοκαλί μπάλα, το φετινό Intercontinental Cup υπόσχεται τη συνύπαρξη διαφορετικών φιλοσοφιών και προσεγγίσεων, σε ένα σπάνιο μπασκετικό ραντεβού που έχει στόχο να φέρει κοντά την κουλτούρα των διαφορετικών Ηπείρων.



Μετά από τρία επιτυχημένα χρόνια στη Σιγκαπούρη, το FIBA ​​Intercontinental Cup ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην 60χρονη ιστορία του, με τη διοργάνωση να μεταφέρεται στο Πεκίνο της Κίνας.

Η μορφή παραμένει η ίδια όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων που εκπροσωπούνται, με έξι ομάδες να χωρίζονται σε δύο ομίλους των τριών. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προχωρήσουν στους Ημιτελικούς, με τους νικητές να αγωνίζονται στον τελικό του Πρωταθλήματος στις 27 Σεπτεμβρίου.

Στον Όμιλο Α θα συμμετάσχουν η Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία), η νικήτρια του Basketball Champions League Europe, με την υποστήριξη της Ameresco SUNEL, η Σανγκάι Σαρκς (Κίνα), η κάτοχος του τίτλου στη χώρα της και οι RSSB Τάιγκερς (Ρουάντα), οι νυν πρωταθλητές του Basketball Africa League.

Ο Όμιλος Β περιλαμβάνει την Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή), τη νικήτρια δηλαδή του Basketball Champions League Americas, τους Beijing Royal Fighters (Κίνα), ως διοργανωτές της διοργάνωσης, και την επίλεκτη ομάδα του NBA G League United (ΗΠΑ), που για δύο συνεχόμενες φορές ήταν φιναλίστ στα Intercontinental Cup το 2024 και το 2025.

Στις 22 Σεπτεμβρίου, η Ρίτας Βίλνιους θα παίξει με τους RSSB Τάιγκερς στον Α' Όμιλο, ενώ η Μπόκα Τζούνιορς θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Beijing στον Β' Όμιλο.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η ομάδα της NBA G League θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με την Μπόκα, με την Ρίτας να αντιμετωπίζει τη Σανγκάι Σαρκς.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, οι RSSB Τάιγκερς θα αντιμετωπίσουν τη Σανγκάι Σαρκς, ενώ οι Beijing Royal Fighters θα ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με έναν αγώνα εναντίον της NBA G League United.

Η 25η Σεπτεμβρίου θα είναι ημέρα ξεκούρασης και θα ακολουθήσουν οι δύο Ημιτελικοί και ο αγώνας για την 5η θέση στις 26 Σεπτεμβρίου.

Ο τελικός και ο αγώνας για την 3η θέση θα διεξαχθούν στις 27 Σεπτεμβρίου.

Από το 2023, όταν η διοργάνωση άλλαξε μορφή με τη συμμετοχή έξι ομάδων πια, η Ευρώπη έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία, με την Unicaja (Ισπανία) να σηκώνει το τρόπαιο δύο φορές.

Η Σέσι Φράνκα (Βραζιλία) είναι η μόνη ομάδα από την Περιφέρειa Americas που έχει κερδίσει το Intercontinental Cup σε αυτή τη μορφή (2023).

Η NBA G League United είναι η μόνη ομάδα που έχει αγωνιστεί ξανά στο Intercontinental Cup, φτάνοντας δύο φορές στον τελικό.