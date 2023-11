Ο Ρόνι Χάρελ του Άρη κατάφερε με πολύ δύσκολο τρόπο να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η μπάλα βρισκόταν στον αέρα και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Μπουργκ.

Ο Άρης βρίσκεται στη Γαλλία όπου και αντιμετωπίζει σε αγώνα του EuroCup την Μπουργκ. Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη δεν είχε και το καλύτερο ξεκίνημα στην αναμέτρηση ωστόσο έχει καταφέρει να διατηρηθεί σε μία σταθερή απόσταση απόσταση από τους γηπεδούχους.

κατά την διάρκεια της 4ης περιόδου, ο Άρης βρισκόταν στην επίθεση με την μπάλα να βρίσκεται στον αέρα έπειτα από άστοχη προσπάθεια για σουτ τριών πόντων. Ενώ όλοι ετοιμάζονταν για την διεκδίκηση του ριμπάουντ, ο Ρόνι Χάρελ μπόρεσε με ένα εντυπωσιακό άλμα να φτάσει πιο ψηλά από όλους και να ολοκληρώσει την φάση με ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα της αγωνιστικής.

Δείτε το βίντεο με το κάρφωμα του Χάρελ:

Ronnie Harrell comes out of nowhere to bash back a teammate's miss for an and one slam 🔥🔨#MagicMoment l @ARISBCgr pic.twitter.com/W1aDP74iw0