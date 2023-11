O Tολίοπουλος ευστόχησε από το... σπίτι του κόντρα στην Μπουργκ

Tρέλανε κόσμο ο Βασίλης Τολιόπουλος στο ματς του Eurocup κόντρα στην Μπουργκ στη Γαλλία. Ο γκαρν του Άρη σηκώθηκε περίπου από τα 9 μέτρα και το μπουμπούνισε στο τέλος του ημιχρόνου για το 37-34. Φοβερή εκτέλεση του Τολιόπουλου που δεν το πολυσκέφτηκε και δικαιώθηκε.

Δείτε τη φάση

THE RANGE ON THIS! 😮🎯🎯🎯



What a way to end the half! 🔥#MagicMoment l @ARISBCgr pic.twitter.com/UwNgPT1mdD