Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπεσίκτας από τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς.

Ο Ντούσαν βαλλάζει... στέγη και αναμένεται να είναι στην κορυφή του πάγκου της Μπεσίκτας από τη νέα σεζόν! Η είδηση ήρθε από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς που μέσω του προσωπικού του λογαριασμού αναφέρθηκε στον 37χρονο τεχνικό.

Ο Αλιμπίγιεβιτς αποτέλεσε τον head coach της Μπούρσασπορ από το 2020 φτάνοντας μέχρι και τα τελικά του EuroCup, ενώ αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση το 2022!

Για την επισημοποίηση της συμφωνίας αναμένεται η ανακοίνωση της Μπεσίκτας, που την ερχόμενη χρονιά θα είναι στο EuroCup,

