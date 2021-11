Παρτιζάν - Μπανταλόνα 68-67: Με μεγάλα σουτ του Πάντερ έμειναν αήττητοι οι Σέρβοι (vid)

Ένα δίποντο του Κέβιν Πάντερ, 4 δεύτερα πριν το τέλος, έδωσε τη νίκη στην Παρτιζάν, στο ντέρμπι των αήττητων κόντρα στην Μπανταλόνα και κράτησε στους Σέρβους αήττητους σε όλες τις διοργανώσεις (68-67).

Η Μπανταλόνα βασάνιζε την Παρτιζάν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο (68-67). Ο Πάου Ρίμπας επιχείρησε να κλέψει τη νίκη και τη λάμψη απ' τον Κέβιν Πάντερ (18π.). Αλλά ο Αμερικανός γκαρντ της ομάδας του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έκανε τα πάντα στα τελευταία 56 δεύτερα. Και διατήρησε την ομάδα του, τη μοναδική αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν σε EuroLeague και EuroCup.

Με δίποντο έκανε το 64-65, στα 56 δεύτερα. Άλλο ένα δίποντο, διαμόρφωσε το 66-65, στα 27 δεύτερα, με τον Πάντερ να πανηγυρίζει έξαλλα. Ο Ρίμπας είχε τη δική του στιγμή, με δίποντο απ΄ το σημείο των βολών (65-66).

.@KPJunior_ decided to call it game in the last second ⌛️@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1Jn57WbvOm