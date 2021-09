Νίκο Μάνιον: Η σοκαρίστικη φωτογραφία που δείχνει πόσα κιλά έχασε (pic)

Ο Νίκο Μάνιον θα απουσιάσει για δύο μήνες από τις υποχρεώσεις της Βίρτους, καθώς η απώλεια βάρους που του προκάλεσε ένα ιός που κόλλησε στην Ιαπωνία δεν του επιτρέπει να ενισχύσει τη νέα του ομάδα.

Ο νεαρός γκαρντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβρη, εξαιτίας ενός ιού που κόλλησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο αγωνιζόμενος με την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, λόγω του οποίου έχασε αρκετά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως είναι φανερό και στην παρακάτω φωτογραφία, ο παίκτης έχει χάσει τον μυϊκό του όγκο με την διαφορά στο σώμα του να είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα.

No, it’s not Photoshop. It’s Nico Mannion a few days ago. pic.twitter.com/ElLHfac2vW