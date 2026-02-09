Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, έφτασε με τη Μονακό έως τον τελικό της Euroleague και αναδείχθηκε από τον κόσμο ως ο προπονητής της χρονιάς.

Τα Gazzetta Awards by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

Στα ονόματα των νικητών βρίσκεται προπονητής της Μονακό και φυσικά και της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής συνέδεσε το όνομα του με μια ιστορική στιγμή του ελληνικού μπάσκετ. Την επιστροφή στο βάθρο των νικητών. Μάλιστα την τελευταία φορά που η Εθνική κατέκτησε κάποιο μετάλλιο ο V-Span ήταν παίκτης της ομάδας.

Χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια καθώς η «γαλανόλευκη» είχε να νιώσει το βάρος του μεταλλίου να κρέμεται από τον λαιμό από το Eurobasket της Πολωνίας το 2009. Ο Σπανούλης ηγήθηκε από την άκρη του πάγκου και επανέφερε την Ελλάδα ξανά στα μετάλλια κατακτώντας το χάλκινο τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Eurobasket της Ρίγα.

Και να ‘ταν το μοναδικό του επίτευγμα μέσα στο 2025; Κατάφερε να γράψει ιστορία και ως προπονητής της Μονακό χωρίς ωστόσο να βάλει στο τέλος της ημέρας και το κερασάκι στην τούρτα με την κατάκτηση της Euroleague. Παρόλα αυτά πήρε από το χέρι την ομάδα από το Πριγκιπάτο και την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έκλεισε την κανονική περίοδο έχοντας 21-13 ρεκόρ με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 4η θέση της κατάταξης και να διασταυρωθεί στα playoffs με την Μπαρτσελόνα την οποία και απέκλεισε με 3-2 νίκες ύστερα από μια συγκλονιστική σειρά. Στον ημιτελικό του Final Four η Μονακό του Σπανούλη απέκλεισε τον Ολυμπιακό με 78-68 αλλά στο ματς του τίτλου λύγισε απέναντι στη Φενέρ (70-81) σε μια άκρως ωστόσο πετυχημένη χρονιά για τον Έλληνα τεχνικό.

Το βραβείο παρέλαβε από τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Θοδωρή Παπαλουκά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να συγχαρώ και τους υπόλοιπους προπονητές το αξίζουν όλοι. Και με τον Γιώργο και με τον Θοδωρή έχουμε ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές, έχουμε ζήσει τα πάντα και οι περισσότερο όμροφες στιγμές είναι αυτές που δεν ήμασταν μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτές στο ξενοδοχείο. Περνούσαμε δύσκολες στιγμές, μετά από συζητήσεις μας, ήττες μας, πλάκες μας. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι οι σχέσεις ζωές που έχουμε φτιάξει και έχουμε κρατήσει σε όλη μας τη ζωή, αυτό είναι πάνω από όλα, νίκες, ήττες, τίτλους και είμαι πολύ περήφανος που έχω τέτοιους φίλους».

