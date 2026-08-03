Η αποθέωση της FIBA στον Χατζηλάμπρου: «Επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα, αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις»

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου πρωταγωνίστησε με την Ελλάδα στο Eurobasket U18 και η FIBA τον αποθέωσε.

Μετά το τέλος του Eurobasket U18, η FIBA ξεχώρισε μερικούς παίκτες που θα απασχολήσουν το παγκόσμιο μπάσκετ τα επόμενα χρόνια και μέσα σε αυτούς έβαλε και τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου.

Ο 18χρονος φόργουορντ ήταν από τους πολυτιμότερους της Εθνικής, έχοντας μ.ο 17.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις, σουτάροντας με 37.2% από το τρίποντο.

Η FIBA αποθέωσε τον Χατζηλάμπρου, γράφοντας: «Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχασε για λίγο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ FIBA U19, η έκτη θέση που κατέκτησε αποτέλεσε την καλύτερη επίδοσή της από το 2019.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία είχε ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος ολοκλήρωσε το τουρνουά συγκαταλεγόμενος στην πρώτη δεκάδα τόσο στους σκόρερ όσο και στους ριμπάουντερ. Παράλληλα, καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους σουτέρ της διοργάνωσης στο Τρεντίνο, ευστοχώντας στο 37,3% των προσπαθειών του από τη γραμμή των τριών πόντων, με 8,4 προσπάθειες ανά αγώνα.

Ο συνδυασμός της παρουσίας του κοντά στο καλάθι και της ικανότητάς του στο περιφερειακό σουτ τού επέτρεψε να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα και τον καθιστά έναν αθλητή που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς τα επόμενα χρόνια».