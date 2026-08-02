Το 3/3 έκανε η Εθνική Νεανίδων στο Eurobasket U18 Β΄Κατηγορίας, επικρατώντας της Σλοβακίας με 78-60.

Άνετη νίκη πέτυχε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε με 78-60 της Σλοβακίας και έκανε το 3/3 στο Eurobasket U18 Β' Κατηγορίας.

Η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη, έχοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας εύκολα στη νίκη. Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν η Κακαρά με 17 πόντους, ενώ η Τουμπανιάρη πέτυχε 12π.

Πλέον η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει της Δανία (04/08, 21:00) για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 43-28, 64-43, 78-60

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 17, Φουστέρη 7 (2), Προδρομίδη 2, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 8, Βίγκα 8, Ζορμπαλά 11, Υφαντοπούλου 2, Τουμπανιάρη 12, Καμπάκα 3, Σαμαντά 4, Καβελίδη

Σλοβακία (Γκάλοβα): Ντόρκοβα 2, Λούτσκοβα 4, Χουντέτσοβα 7 (1), Σαφαρίκοβα 11 (1), Πίσκοβα 19 (3), Χριντσιαρίκοβα 3, Βοϊτάσκοβα 2, Κοβάκσοβα 3 (1), Σβιτέκοβα 3, Πετροβίτσοβα 2, Λέσκοβα 4