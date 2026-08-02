Ελλάδα (Γ) U18 Σλοβακία (Γ) U18 78-60: Άνετη νίκη και 3/3!
Άνετη νίκη πέτυχε η Εθνική Νεανίδων, η οποία επικράτησε με 78-60 της Σλοβακίας και έκανε το 3/3 στο Eurobasket U18 Β' Κατηγορίας.
Η Ελλάδα ήταν κυρίαρχη, έχοντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας εύκολα στη νίκη. Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν η Κακαρά με 17 πόντους, ενώ η Τουμπανιάρη πέτυχε 12π.
Πλέον η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει της Δανία (04/08, 21:00) για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
Δείτε ΕπίσηςΧατζηλάμπρου: Ξεχώρισε στο Eurobasket U18 και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα με τον Άρη!
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 43-28, 64-43, 78-60
Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 17, Φουστέρη 7 (2), Προδρομίδη 2, Χλιαουτάκη 4, Τσιανάκα 8, Βίγκα 8, Ζορμπαλά 11, Υφαντοπούλου 2, Τουμπανιάρη 12, Καμπάκα 3, Σαμαντά 4, Καβελίδη
Σλοβακία (Γκάλοβα): Ντόρκοβα 2, Λούτσκοβα 4, Χουντέτσοβα 7 (1), Σαφαρίκοβα 11 (1), Πίσκοβα 19 (3), Χριντσιαρίκοβα 3, Βοϊτάσκοβα 2, Κοβάκσοβα 3 (1), Σβιτέκοβα 3, Πετροβίτσοβα 2, Λέσκοβα 4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.