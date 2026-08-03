To Gazzetta αποκαλύπτει ότι τα μαντάτα από την Φλόριντα δεν είναι ενθαρρυντικά και παρά την επιθυμία του Γιάννη να δώσει το παρών στο κρίσιμο «παράθυρο» του Αυγούστου, η νέα του ομάδα είναι από διστακτική έως αρνητική και προβάλλει συγκεκριμένα επιχειρήματα. Το θέμα πάντως δεν έχει κλείσει ακόμη!



Την προηγούμενη εβδομάδα προσεγγίσαμε το λεπτό θέμα της άκρως απαραίτητης συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παιχνίδια με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου (εκτός έδρας μεν, στην ουδέτερη Ρίγα δε) και με την Ισπανία (εντός έδρας) στις 31 του μηνός, για λόγους που άπτονται του κατεπείγοντος που διέπει τους δύο συγκεκριμένους αγώνες για την Εθνική μας ομάδα.

Οι απρόσμενες ήττες του Ιουλίου από την Ρουμανία και την Πορτογαλία, ψαλίδισαν αρκετά τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Κατάρ και το 2/2 στα επερχόμενα ματς, είναι ένας απολογισμός που χρειαζόμαστε πάση θυσία. Και όπως γίνεται αντιληπτό, Γιάννη παρόντος, οι πιθανότητές μας θα αυξηθούν.

Στο προηγούμενο ρεπορτάζ, αναλύσαμε το θέμα της ασφάλισης και το πόσο περιπλοκο και πολυδάπανο μπορεί να εξελιχθεί. Αναφερθήκαμε επίσης και την απευθείας επαφή του ίδιου του “Greek Freak” με τον Βασίλη Σπανούλη, στις οδηγίες του οποίου επιθυμεί σφόδρα να τεθεί για να βοηθήσει την «επίσημη αγαπημένη».

Γι' αυτό και σε μία πρόσφατη εκτενή συνέντευξη που έδωσε (από το 01.36.45-01.38.28), υποσχέθηκε ότι θα είναι παρών με την προϋπόθεση ότι θα κληθεί. Σε αυτό το «αν κληθώ», που είπε ο 31χρονος Έλληνας superstar βρίσκεται όλο το ζουμί της ιστορίας.

Γιατί πέρα από το διόλου ευκαταφρόνητο ζήτημα της ασφάλισης, η ελληνική ομοσπονδία πρέπει να υπερκεράσει και το μη θετικό κλίμα που υπάρχει από πλευράς της νέας του ομάδας.

Κι επειδή οι κλήσεις ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας (μάλλον θα αυτό γίνει την επόμενη), αν δείτε το όνομά του σε αυτές, έχει καλώς! Αν όχι, τότε αυτό θα σημαίνει ότι η αρχικά αρνητική στάση του Μαϊάμι δεν θα έχει καμφθεί.

Εδώ και λίγες ημέρες, η επικοινωνία των ανθρώπων της ΕΟΚ με την νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε ενταθεί και μέχρι και πριν το Σαββατοκύριακο, οι οιωνοί δεν ήταν θετικοί.

Κι αυτό γιατί οι Χιτ έχουν πολύ υψηλές βλέψεις ενόψει της νέας σεζόν, μέσω του “Greek Freak” θέλουν να επιστρέψουν στο προσκήνιο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος και η αλήθεια είναι ότι για να τον φέρουν στην South Beach, απαρνήθηκαν συνολικά εννέα (!) παίκτες!

Τους Χίρο, Γουέαρ, Χάκεζ και Γιακουτσιόνις που ήταν μέλη της ομάδας τους, τον rookie Νέιτ Έιμεντ, τον οποίο επέλεξαν στο νο13 του εφετινού draft και άλλα τέσσερα μελλοντικά draft picks, που πήγαν στο Μιλγουόκι! Κοινώς, κάτι περισσότερο από μισό ρόστερ μίας ομάδας!

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό με το γόνατο του Γιάννη, τους τραυματισμούς που είχε πέρυσι στην γάμπα (έπαιξε σε μόλις 36 παιχνίδια, που είναι ο μικρότερος αριθμός της καριέρας του σε μία περίοδο στο ΝΒΑ), αλλά και το ότι έχει να παίξει 5 μήνες σε επίσημο αγώνα, είναι λογικό να καθιστούν τους ιθύνοντες των Χιτ από διστακτικούς έως και αρνητικούς ως προς αυτό ενδεχόμενο.

Και μέσα σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν ότι «δεν πετούν την σκούφια τους» σκεπτόμενοι ότι τόσο οι Ουκρανοί, όσο και οι Ισπανοί θα προσαρμόσουν όλη την άμυνά τους πάνω του για να τον αναγκάσουν σε υπερπροσπάθεια, μετά από τόσο μεγάλη αγωνιστική απραξία.

Οι πιθανότητες πλέον δεν είναι με το μέρος μας (χωρίς το θέμα να έχει «τελεσιδικήσει»), στις συζητήσεις συμμετέχουν ο πρόεδρος Πατ Ράιλι και o γιος του ιδιοκτήτη της ομάδας (Μίκι Άριζον) και CEO του οργανισμού, Νικ Άριζον και αν η ελληνική πλευρά καταφέρει να το γυρίσει (θα έχει συνεισφέρει και ο ίδιος ο παίκτης που βρίσκεται στην Ελλάδα και προπονείται καθημερινά), τότε τηρουμένων των αναλογιών, θα είναι πραγματικά μία πολύ μεγάλη επιτυχία.