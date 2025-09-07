EuroBasket 2025, Εθνική: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί της ως τον τελικό
Η πρώτη μέρα των νοκ άουτ της φάσης των «16» του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Εθνική μας να... παρακολουθεί. Αφού η δική της σειρά έρχεται το βράδυ της Κυριακής (7/9 - 21:45, Novasports Start - ERT1) απέναντι στο Ισραήλ.
Μάλιστα, η Ελλάδα αν καταφέρει και πάρει την πρόκριση απέναντι στους Ισραηλινούς, γνωρίζει ήδη αντίπαλο στα προημιτελικά. Αυτή θα είναι η Λιθουανία, η οποία μπορεί να μην έκανε μία έκπληξη μεγατόνων, όπως της Φινλανδίας κόντρα στους Σέρβους, αλλά κατάφερε να αφήσει εκτός τους γηπεδούχους Λετονούς.
Οι Λιθουανοί περιμένουν Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά, ενώ αν πάνε όλα θετικά για την Εθνική μας, τότε στον ημιτελικό υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σταθεί απέναντι ο Εργκίν Αταμάν.
Η Τουρκία έχει πάρει, με δυσκολία κόντρα στους Σουηδούς, την πρόκριση στους «8» και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία - Βοσνία για να μάθει τον αντίπαλό της εκεί. Επομένως από τα ζευγάρια Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ και Τουρκία - Πολωνία/Βοσνία θα προκύψει ο ένας ημιτελικός του φετινού EuroBasket 2025.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Λιθουανία - Λετονία 88-79
- Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
- Τουρκία - Σουηδία 85-79
- Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα - Ισραήλ (5)
- Πολωνία - Βοσνία (6)
- Ιταλία - Σλοβενία (7)
- Γαλλία - Γεωργία (8)
Προημιτελικοί
- Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)
- Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)
- Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)
- Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
- 10 - 11 /15
- 12 - 13 /16
Παιχνίδι τρίτης θέσης
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
