Ισραήλ, Λιθουανία και στο... βάθος Τουρκία για την Εθνική, στις διασταυρώσεις των νοκ άουτ του EuroBasket 2025.

Η πρώτη μέρα των νοκ άουτ της φάσης των «16» του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε, με την Εθνική μας να... παρακολουθεί. Αφού η δική της σειρά έρχεται το βράδυ της Κυριακής (7/9 - 21:45, Novasports Start - ERT1) απέναντι στο Ισραήλ.

Μάλιστα, η Ελλάδα αν καταφέρει και πάρει την πρόκριση απέναντι στους Ισραηλινούς, γνωρίζει ήδη αντίπαλο στα προημιτελικά. Αυτή θα είναι η Λιθουανία, η οποία μπορεί να μην έκανε μία έκπληξη μεγατόνων, όπως της Φινλανδίας κόντρα στους Σέρβους, αλλά κατάφερε να αφήσει εκτός τους γηπεδούχους Λετονούς.

Οι Λιθουανοί περιμένουν Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά, ενώ αν πάνε όλα θετικά για την Εθνική μας, τότε στον ημιτελικό υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σταθεί απέναντι ο Εργκίν Αταμάν.

Η Τουρκία έχει πάρει, με δυσκολία κόντρα στους Σουηδούς, την πρόκριση στους «8» και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία - Βοσνία για να μάθει τον αντίπαλό της εκεί. Επομένως από τα ζευγάρια Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ και Τουρκία - Πολωνία/Βοσνία θα προκύψει ο ένας ημιτελικός του φετινού EuroBasket 2025.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (5)

Πολωνία - Βοσνία (6)

Ιταλία - Σλοβενία (7)

Γαλλία - Γεωργία (8)

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)

Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)

Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 - 11 /15

12 - 13 /16

Παιχνίδι τρίτης θέσης

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός