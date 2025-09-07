Η Εθνική μπαίνει στη σκηνή των νοκ άουτ για τη φάση των «16», αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η μεγάλη μέρα για την Εθνική έφτασε στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα προκρίθηκε στη φάση των «16» ως πρώτη στον όμιλό της και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (7/9 - 21:45, Live στο Gazzetta) με φόντο την πρόκριση στην οκτάδα.

Εκεί όπου περιμένει ήδη η Λιθουανία τον νικητή του ζευγαριού, έχοντας πετάξει εκτός τους οικοδεσπότες Λετονούς. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε χθες την προπόνησή της, με τον Βασίλη Σπανούλη να δηλώνει πως η ομάδα είναι έτοιμη για την πρόκληση του Ντένι Άβντια.

«Είναι ένας παίκτης με μεγάλο στεπ απ και στο NBA. Ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, αθλητικός, πολύ δυναμικός και "εκρηκτικός". Έχουμε το πλάνο να αντιμετωπίσουμε και αυτόν και τους υπόλοιπους παίκτες» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σπανούλης.

🇬🇷 💪 Το 8/8 του Τάιλερ Ντόρσει στην προπόνηση της Εθνικής ενόψει Ισραήλ#Eurobasket2025 pic.twitter.com/D6S5mx1wQQ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2025

Με την Ελλάδα να έχει ακούσει και το... καμπανάκι από την πρώτη μέρα της φάσης των «16». Εκεί όπου συνέβη η μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού EuroBasket, με τη Φινλανδία να ρίχνει στο καναβάτσο το απόλυτο φαβορί, τους Σέρβους.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ (5)

Πολωνία - Βοσνία (6)

Ιταλία - Σλοβενία (7)

Γαλλία - Γεωργία (8)

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)

Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)

Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

10 - 11 /15

12 - 13 /16

Παιχνίδι τρίτης θέσης

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός