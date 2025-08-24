Τέλος στα φιλικά της Εθνικής Ελλάδας και το πρόσημο είναι πάνω απ' όλα θετικό παρά την τελευταία ήττα. Τώρα η «γαλανόλευκη» είναι έτοιμη για το αληθινό τεστ στους ομίλους του EuroBasket 2025.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας ολοκληρώθηκε μέσα από μια σειρά φιλικών που έδωσαν στον Βασίλη Σπανούλη τις απαραίτητες απαντήσεις που ήθελε για να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόστερ της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket 2025. Παράλληλα, οι παίκτες κατάφεραν να βρουν την χημεία μεταξύ τους μέσα από τα πρώτα αυτά τεστ.

Η αρχή έγινε με το... δεξί απέναντι στο Βέλγιο (74-60) και ήταν περισσότερο ζέσταμα. Ο Ντίνος Μήτογλου πήρε πάνω του την επίθεση, ενώ το μεγάλο νέο ήταν η επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο στη δράση, έπειτα από 461 μέρες απουσίας. Ακολούθησε το πιο απαιτητικό φιλικό, απέναντι στη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς. Η Ελλάδα, χωρίς τον Γιάννη, έδειξε χαρακτήρα απέναντι στο φαβορί για το χρυσό, γνωρίζοντας όμως την ήττα με 76-66. Ο Μήτογλου ήταν ξανά πρώτος σκόρερ (18π.), όμως οι Σέρβοι καθάρισαν το παιχνίδι από τα ριμπάουντ, όπου μάζεψαν 19 επιθετικά.

Η συνέχεια στην Κύπρο δεν ήταν ιδανική. Το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε τις πολλές απουσίες της «γαλανόλευκης» και έφυγε με το 75-58, σε ένα ματς που ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο και δοκίμασε σχήματα. Στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στο Μαυροβούνιο, η Εθνική τα… έσπασε από τα 6.75 (5/35 τρίποντα), αλλά δίνοντας έμφαση στην άμυνα έφτασε στη νίκη με 69-61. Ο Μήτογλου συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνει κι εκείνος με τη σειρά σημαντική ενέργεια.

Το μεγάλο βήμα ήρθε στο τουρνουά «Ακρόπολις». Στην πρεμιέρα με τη Λετονία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε ξανά τη φανέλα της Εθνικής και σε μόλις 15 λεπτά έκανε… θραύση. Με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ μετατράπηκε στον απόλυτο ηγέτη. Η Ελλάδα κυριάρχησε με 104-86 και παρουσίασε το καλύτερο πρόσωπό της.

Απέναντι στην Ιταλία, ακόμα και χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου, η ομάδα βρήκε λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο, ανέτρεψε το παιχνίδι και πήρε τη νίκη με 76-74, σε ένα ματς που ήταν περισσότερο «πρόβα» για την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης. Η αυλαία έκλεισε με το τελευταίο ματς απέναντι στη Γαλλία με την Εθνική να μην καταφέρνει να ματσάρει την ένταση και την ενέργεια των «τρικολόρ» γνωρίζοντας την ήττα με 77-92.

Ο απολογισμός έδειξε, λοιπόν, τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, οι δύο μάλιστα κόντρα σε δύο φαβορί για το βάθρο, ενώ εκείνη απέναντι στο Ισραήλ ήρθε μετά από πολλές απουσίες. Μένει να φανεί πόσο έτοιμη είναι και τι κράτησε η «επίσημη αγαπημένη» για τη φάση των ομίλων στην Κύπρο.