Η Εθνική, με πολλές απουσίες, παραδόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στο Ισραήλ, γνωρίζοντας την ήττα με 58-75 και ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην Κύπρο με 0/2 στα φιλικά προετοιμασίας. Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε πολλές δοκιμές, ενώ η Ελλάδα σημείωσε μόλις 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με πρόβλημα στα τρίποντα, στα ριμπάουντ και στο αμυντικό τρανζίσιον.

Η Εθνική Ανδρών παρατάχθηκε κόντρα στο Ισραήλ χωρίς τους Σλούκα, Παπανικολάου και Μήτογλου, κάνοντας πολύ καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο έμεινε από ενέργεια στη συνέχεια και τελικά ηττήθηκε με 58-75.

Οι Ισραηλινοί εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες της Εθνικής στο αμυντικό τρανζίσιον και στα ριμπάουντ, κατεβάζοντας 22 περισσότερα (45-23)! Οι διεθνείς σούταραν με 25% στο τρίποντο (7/28) και πέτυχαν μόλις 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας στην πορεία του αγώνα και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη λόγω σφιξίματος στη μέση.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ηγήθηκε επιθετικά της Εθνικής, σημειώνοντας 14 πόντους με 3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές και τρεις ασίστ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 12 πόντους και ο Νίκος Χουγκάζ έδωσε 11 πόντους με πέντε ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντένι Άβντιγια είχε 16 πόντους, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ για το Ισραήλ που έφτασε στη νίκη μολονότι έκανε 22 λάθη. Πλέον η Ελλάδα έχει μπροστά της το φιλικό με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη (14/8).

Ελλάδα-Ισραήλ: Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στο Ισραήλ ήταν θετικό για την Εθνική Ανδρών που προηγήθηκε με 23-20. Η άμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά, με τέσσερα κλεψίματα και 11 πόντους από τα λάθη του αντιπάλου, ενώ οι συνεργασίες στην επίθεση ήταν καλές. Ωστόσο, το ποσοστό στα τρίποντα ήταν 2/8, την ώρα που το Ισραήλ δεν είχε σκοράρει ακόμη πίσω από τα 6,75 μ. Από την πλευρά του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδειξε πολύ καλά δείγματα από την αρχή, ενώ οι Ισραηλινοί στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Ντένι Άβντιγια (8 π., 2 ριμπ.).

Στο ξεκίνημα της β' περιόδου, η Εθνική παρατάχθηκε με δίδυμο στα γκαρντ τους Μπαζίνα και Λιοτόπουλο, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης απέσυρε τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη μετά από 16" συμμετοχής, όταν ο παίκτης του Αμαρουσίου έχασε τη θέση του στην άμυνα, έκανε φάουλ και το Ισραήλ πήρε 2/2 βολές με τον Κάρινγκτον! Μάλιστα, ο Άβντιγια έκανε το 35-37 για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι πέτυχαν τους 14 από τους 37 πόντους τους στον αιφνιδιασμό, γεγονός που ανέδειξε το πρόβλημα της Ελλάδας στις επιστροφές.

Πάντως, το πρώτο ημίχρονο στη Λεμεσό έκλεισε στο 41-39 υπέρ της Εθνικής, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Αντετοκούνμπο (8π., 4ριμπ., 4ασ., 1κλ.). Στη συνέχεια η Εθνική έκανε κακό τρίτο δεκάλεπτο, με τον Σόρκιν να ανεβάζει τη διαφορά στο +8 (48-56, 28') και τον Σπανούλη να έχει τρομερά παράπονα για τις κακές επιστροφές των διεθνών. Ο Ζούσμαν ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 49-59 με τρίποντο απέναντι στην ελληνική ομάδα έχασε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη με σφίξιμο στη μέση ενώ ο Νάσος Μπαζίνας αποχώρησε υποβασταζόμενος μετά από σύγκρουση με τον Κάρινγκτον πριν επιστρέψει μετά από λίγο. Οι Ισραηλινοί ανέβασαν τη διαφορά και κράτησαν το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 58-75.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75.