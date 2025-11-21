Εθνική Κωφών: Ιστορική πρόκριση στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων
Την πρόκριση στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, πήρε η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ κωφών, κερδίζοντας τη Βενεζουέλα με 65-61 στο Τόκιο.
Έπειτα από 16 χρόνια, η Εθνική μπάσκετ κωφών πήρε ιστορική πρόκριση στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων και την Κυριακή (23/11) θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουκρανία.
Στους ομίλους, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, επικράτησε του Καναδά και της Αυστραλίας και στη συνέχεια ηττήθηκε από την Αμερική. Πέρασε ως δεύτερη στα παιχνίδια χιαστί και κέρδισε τη Βενεζουέλα που ήταν το φαβορί της διοργάνωσης, παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση στον ημιτελικό.
