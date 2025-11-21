Εθνική Ελλάδος: Στην 3η θέση του Power Ranking ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Η Εθνικής Ελλάδος, βρίσκεται στην τρίτη θέση του power ranking των ευρωπαϊκών χώρων, ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Σύμφωνα με τη FIBA, η Γερμανία βρίσκεται στο νούμερο ένα και η Τουρκία στο νούμερο δύο της κατάταξης. Στη συνέχεια ακολουθεί η Ελλάδα, αφήνοντας πίσω στην τέταρτη θέση τη Σερβία.
Η FIBA αναφέρει χαρακτηριστικά για την Ελλάδα:
«Μπορείς να ανασάνεις, Ελλάδα. Ξέρουμε ότι κουράστηκες να κουβαλάς αυτό το μεγάλο φορτίο, αφού πέρασες χρόνια και χρόνια ως κύριος διεκδικητής σε σχεδόν κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετείχες. Επιτέλους πήρες το μετάλλιο σου. Και ναι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι είναι πάντα με το ελληνικό μπάσκετ, το ένα μετάλλιο διαδέχεται το άλλο αμέσως μετά, όπως το 1987 και το 1989. όπως το 2005 και το 2006 και το 2009. όπως το 2025 και... Δεν θα το πούμε. Αλλά το ξέρεις. Όπως και στην Τουρκία, οτιδήποτε άλλο εκτός από 2/2 στο πρώτο παράθυρο απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία θα είναι έκπληξη», αναφέρει η ιστοσελίδα της FIBA.
How are we feeling about this? 🤔🔋
Vol. 1 of the SMART Power Rankings is out!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/Pwt9EQbOgg— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 21, 2025
