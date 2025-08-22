Αν και έμειναν εκτός οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Μήτογλου, η Εθνική βελτίωσε το πρόσωπό της στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ιταλία την οποία και θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του Eurobasket και έφτασε στην τελική επικράτηση με 76-74 κερδίζοντας το τουρνουά «Ακρόπολις».

Δύο ημέρες μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα του «Ακρόπολις» όπου αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η Εθνική μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Ιταλία, την οποία θα βρει απέναντί της και στην πρεμιέρα του Eurobasket (28/8) στην Κύπρο. Χωρίς τρεις βασικότατους παίκτες. Τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Μήτογλου. Και αν μη τι άλλο ήταν ένα καλό «τεστ» προκειμένου να δει που βρίσκεται χωρίς τα 3/5 της πεντάδας.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο προβλημάτισε αρκετά με την απόδοσή της, ειδικά στον τομέα της επίθεσης, στο δεύτερο μισό του αγώνα ανέβασε την έντασή της στην άμυνα, βελτιώθηκε στα ριμπάουντ, ενώ βρήκε και τις σωστές επιλογές στην επίθεση. Τα σουτ μπήκαν και τα πράγματα έγιναν πολύ πιο εύκολα! Το -10 του ημιχρόνου (40-30 η Ιταλία) έγινε +7 (50-57 στο 29') το οποίο και διατήρησαν οι παίκτες του Σπανούλη (63-70 στο 36' και 66-73 στο 37'). Παρόλα αυτά στο τελευταίο δίλεπτο η Ιταλία έκανε την δική της αντεπίθεση μειώνοντας σε 71-73 ωστόσο η νίκη δεν άλλαξε χέρια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε και τους 14 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τολιόπουλος είχε θετικό πρόσημο στο δικό του ντεμπουτο μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, οι Κώστας Αντετοκούνμπο και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ήταν πολύ μαχητικοί σε άμυνα και επίθεση, ο Κώστας Παπανικολάου «μίλησε» όταν χρειάστηκε και κάπως έτσι η Εθνική μας μπόρεσε να επικρατήσει των Ιταλών δύο ημέρες πριν από την πρόβα τζενεράλε στο «Telekom Center Athens» απέναντι στην Γαλλία.

Ιταλία – Ελλάδα: Το ματς

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνει ντεμπούτο στα φετινά φιλικά ως «πενταδάτος» και έχοντας δίπλα του, τους Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, η Εθνική μας ξεκίνησε αρκετά «μουδιασμένα» το παιχνίδι με 1/4 σουτ και 4 λάθη (8-3 η Ιταλία) και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό. Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτζέκο έλεγχε απόλυτα το ματς, με τον Βασίλη Σπανούλη να άλλαζε συνεχώς πρόσωπα και σχήματα από πολύ νωρίς.

Το δεκάλεπτο έκλεισε με την Ιταλία στο +4 (20-16) και έχοντας 4/6 τρίποντα (όπως επίσης και 3/10 δίποντα), με τους Φοντέκιο (8π.) και Μέλι (6π.) να είχαν ξεχωρίσει. Την ίδια ώρα η Ελλάδα είχε μόλις 4 ασίστ για 5 λάθη, μετρώντας 5/10 δίποντα και 2/4 τρίποντα ύστερα από την πρώτη περίοδο του αγώνα.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε κοντά και σε διψήφια νούμερα υπέρ των Ιταλών (24-16) οι οποίοι «κυνηγούσαν» όλες τις φάσεις στην άμυνα, με τους Ντιούφ και Ακέλε να μοίραζαν τη μία τάπα μετά την άλλη. Παρόλα αυτά η Εθνική προσπάθησε να βρει ισορροπία στην επίθεση που ήταν και το μεγάλο της πρόβλημα και έφερε το ματς στο ένα καλάθι (25-23) εχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 7-1.

Και πάλι. Δεν υπήρξε συνέχεια για το προσπέρασμα καθώς Φοντέκιο, Μέλι και Νιανγκ εκμεταλλεύτηκαν την ελληνική αστοχία και τα λάθη και έφεραν εκ νέου την Ιταλία στο +7 (37-30) δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με την «σκουάντρα ατζούρα» να φτάνει για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (40-30).

Στο πρώτο μισό του αγώνα η Ελλάδα ήταν πολύ νευρική και έκλεισε το ημίχρονου έχοντας 12/26 εντός παιδιάς, ήτοι 9/18 δίποντα και 3/8 τρίποντα, μόλις 3/7 βολές, οκτώ ριμπάουντ λιγότερα από την Ιταλία (12 έναντι 20) και 9 ασίστ για 8 λάθη. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 6 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ σε απόδοση είχαν ακολουθήσει οι Παπανικολάου (5π.), Καλαϊτζάκης (5π., 3ασ., 2ριμπ.), Τολιόπουλος (5π., 2/5 σουτ).

Την ίδια ώρα η Ιταλία είχε 13/30 σουτ με 6/18 δίποντα και το εκπληκτικό 7/12 τρίποντα, ενώ στην στατιστική ξεχώρισαν τα 7 κλεψίματα και οι 14 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο (για 7 8 λάθη). Ο Σιμόνε Φοντέκιο είχε 13 πόντους με 1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές και 4 ριμπάουντ ενώ ο Μέλι άλλους 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα hustle plays της ελληνικής ομάδας και η ενέργεια που έβγαλε την άμυνα σταμάτησαν τον ιταλικό ρυθμό (42-33 στο 21'), με την γαλανόλευκη να πραγματοποιεί επιμέρους σκορ 10-2 και να πλησιάζει αρχικά στον έναν πόντου (44-43 στο 24') έχοντας σχήμα με Κατσίβελη, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική έφερε το ματς στα ίσια (48-48) στο 26' έχοντας πιέσει πολύ στην άμυνα, βελτιώνοντας την απόδοσή της στον τομέα των ριμπάουντ και έχοντας πάρει πράγματα από την άμυνα «ζώνης» που είχε περιορίσει αρκετά τους Ιταλούς. Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να... βρίσκει το χέρι του όντας άποντος στο πρώτο ημίχρονο, τον Κατσίβελη να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του και τον Καλαϊτζάκη να βοηθάει και στις δύο πλευρές του παρκε, η Εθνική πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα με 48-51 έχοντας σημειώσει από την αρχή της 3ης περιόδου επιμέρους σκορ 8-21!

Η διαφορά για την Εθνική μας πήγε στο +7 (50-57) ένα λεπτό πριν από το τέλος του γ' δεκαλέπτου (52-57) έχοντας φέρει τα πάνω-κάτω με εξαιρετική 3η περίοδο! Ειδικά στην άμυνα απ' όπου κατάφερε να βρει ρυθμό και στην επίθεσή της. Η γαλανόλευκη είχε βελτιώσει αισθητά τα ποσοστά της (15/30 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 6/11 βολές), εκτόξευσε την αναλογία ασίστ-λάθη με 17-12 (σ.σ. 8-4 στην 3η περίοδο) ενώ η Ιταλία είχε 9/29 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 10/12 βολές και αντίστοιχα 18 ασίστ για 14 λάθη (4-6 στο γ' δεκάλεπτο).

Η διαφορά στην 4η και τελευταία περίοδο παρέμενε στα ίδια, περίπου, επίπεδα (59-65 στο 34'), με την Εθνική να βρίσκει περισσότερο σκορ από την περιφέρεια και λιγότερο από το «ζωγραφιστό». Το +7 (66-73) παρέμενε έως και τρία λεπτά πριν από το τέλος ωστόσο στο τέλος η Ιταλία επέστρεψε στο ματς και μείωσε μσε 71-73. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 1/2 βολές στα 30'' πριν από το τέλος για το 71-74 με τη νίκη να καταλήγει στο τέλος σε ελληνικά χέρια.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-67, 74-76.