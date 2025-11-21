Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Η Εθνική μας έχει μπροστά της τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027, αφού στις 27/11 παίζει με Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη και στις 30 με την Πορτογαλία στο Οπόρτο. Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, με τον Έλληνα τεχνικό να καλεί 4 παίκτες που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με την Εθνική ομάδα (Τουλιάτος, Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, Πλώτας, Περσίδης).

Από τον Ολυμπιακό έχει καλέσει Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο και από Παναθηναϊκό τους Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροβ. Την ΑΕΚ εκπροσωπούν οι Κατσίβελης, Φλιώνης και Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.