Εθνική: Οι κλήσεις του Σπανούλη, ποιοι παίκτες των «αιώνιων» συμπεριλήφθηκαν

Νίκος Καρφής
Βασίλης Σπανούλης

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Η Εθνική μας έχει μπροστά της τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027, αφού στις 27/11 παίζει με Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη και στις 30 με την Πορτογαλία στο Οπόρτο. Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, με τον Έλληνα τεχνικό να καλεί 4 παίκτες που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με την Εθνική ομάδα (Τουλιάτος, Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, Πλώτας, Περσίδης).

Από τον Ολυμπιακό έχει καλέσει Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και Κώστα Αντετοκούνμπο και από Παναθηναϊκό τους Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροβ. Την ΑΕΚ εκπροσωπούν οι Κατσίβελης, Φλιώνης και Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

 
ΌνομαΗμ.ΓέννησηςΎψοςΘέσηΟμάδαΣυμμετοχέςΠόντοι
Κώστας Παπανικολάου31/07/19902.04FΟλυμπιακός1721139
Γιαννούλης Λαρεντζάκης22/09/19931.96GΟλυμπιακός92599
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης02/01/19992.00GΠαναθηναϊκός48222
Δημήτρης Κατσίβελης01/10/19911.98GΑΕΚ42184
Κώστας Αντετοκούνμπο20/11/19972.10CΟλυμπιακός38191
Δημήτρης Μωραΐτης03/03/19991.94PGΗρακλής31124
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος06/01/19972.02FΑΕΚ2186
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ20/04/20052.10FΠαναθηναϊκός1463
Γιώργος Τσαλμπούρης22/06/19962.17CΠανιώνιος923
Δημήτρης Κακλαμανάκης25/01/19942.06CΠεριστέρι512
Νάσος Μπαζίνας18/10/20031.94PGΠρομηθέας46
Δημήτρης Φλιώνης08/04/19971.88PGΑΕΚ36
Αντώνης Καραγιαννίδης13/04/20022.04PFΠρομηθέας36
Ναζ Μήτρου – Λονγκ03/08/19931.93GΝάπολι324
Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ15/12/19961.85PGΑρης
Nίκος Περσίδης08/09/19952.00PFΠΑΟΚ
Νίκος Πλώτας12/06/20041.96GΠρομηθέας
Νίκος Τουλιάτος28/09/20052.04PFΜαρούσι

@Photo credits: eurokinissi
     

