Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί ντεμπούτο στα φιλικά και να κάνει αμέσως την διαφορά, η Εθνική μας ομάδα εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στο καλύτερο και επικράτησε εύκολα της Λετονίας στην πρεμιέρα του «Ακρόπολις» με 104-86.

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα βλέμματα (θα) ήταν στραμμένα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο ματς για το τουρνουά «Ακρόπολις».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς φόρεσε για πρώτη φορά τα «γαλανόλευκα» και έδειξε πιο... έτοιμος από ποτέ να ηγηθεί της Εθνικής μας ομάδας στο Eurobasket! Στα 15:18 που αγωνίστηκε που αγωνίστηκε ήταν... καταιγιστικός έχοντας πετύχει 25 πόντους (σ.σ. οι 20 εκ των οποίων στο α' ημίχρονο) ενώ γέμισε την στατιστική του και με 10 ριμπάουντ.

Αν μη τι αλλο η Εθνική παρουσιάστηκε σαφέστατα βελτιωμένη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ καθώς ηταν ολοφάνερη η διαφορά που έκανε ο «Greek Freak» στο παιχνίδι της ομάδας κάθε φορά που πατούσε το πόδι του στο παρκέ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσει στο έπακρο και τους συμπαίκτες του.

Με την ψυχολογία στα ύψη βελτιώθηκαν σημαντικά τα ποσοστά της γαλανόλευκης που είχε υψηλά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς και δη στα τρίποντα (14/26) που ήταν και η αχίλλειος πτέρνα της στα προηγούμενα παιχνίδια. Εξαιρετική ήταν επίσης και η παρουσία των Λαρεντζάκη (14π.), Σαμοντούροβ (11π.), Ντόρσεϊ (10π.) ενώ σημαντική και η παρουσία των Καλαϊτζάκη, Μήτογλου, Σλούκα και Παπανικολάου.

Ελλάδα – Λετονία: Το ματς

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι ξεκίνησε το ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά το γεγονός ότι είχε να παίξει σε ματς (είτε επίσημο, είτε ανεπίσημο) για περισσότερο από 3.5 μήνες! Είναι χαρακτηριστικό ότι μονοπώλησε με επιτυχία τις πρώτες επιθέσεις της Εθνικής μας ομάδας σημειώνοντας τους επτά πρώτους πόντους δίνοντας και την απαραίτητη ώθηση και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Πριν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο η «γαλανόλευκη» είχε προηγηθεί με 12 πόντους διαφορά (16-4) έχοντας κυριαρχήσει στο παρκέ! Κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ (21-9) φτάνοντας και στο +13 (30-17) με buzzer beater του Θανάση Αντετοκουνμπο.

Ο Γιάννης συνέχισε με τον ίδιο δαιμονιώδη ρυθμό και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου, μπαίνοντας ωστόσο στην εξίσωση και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε τρίποντο «κρεσέντο» και με 3/3 σερί σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα έστειλε την διαφορά στο +14 (39-25) την ώρα που ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση. Στο πρώτο μισό του αγώνα και έχοντας παίξει μόλις 10:20 είχε 20 πόντους με 8/9 δίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 τάπες εκτοξεύοντας το Ranking του στις 30 μονάδες!

Η Εθνική ήταν καταιγιστική στην επίθεση με 61 πόντους (61-45) έχοντας συνολικά 12/20 δίποντα, 8/12 τρίποντα, 10/13 βολές, 14-1 ριμπάουντ, 14 ασίστ για μολις 3 λάθη. Στον αντίποδα, ο σταρ των Λετονών, Κρίσταπς Πορζίνγκις, είχε περιοριστεί αρκετά με 6 πόντους και 2/5 εντός παιδιάς. Στο σύνολο η ομάδα του Λούκα Μπάνκι είχε 15/32 εντός παιδιάς και 5 λάθη. Ο Σπανούλης είχε δοκιμάσει διάφορά σχήματα και είχε μοιράσει τον χρόνο θέλοντας να πάρει πράγματα από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά ανάλογα με το σχήμα και τις θέσεις.

Μετά το εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε στην 3η περίοδο και αυτό διότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεχόταν έβρισκε συνέχεια δύο παίκτες μπροστά του με αποτέλεσμα να μην βρει ανοικτά σουτ και εύκολο διάδρομο για το αντίπαλο καλάθι. Παρόλα αυτά η Εθνική δεν έχασε τα ηνία του αγώνα και κρατούσε σταθερά την διαφορά σε διψήφια νούμερα (64-54 στο 24' και 74-62 στο 27') μέχρι τη λήξη του δεκαλέπτου (82-66). Ο Γιάννης είχε προλάβει ήδη να κάνει double double (25π., 10ριμπ.), με τον Λαρεντζάκη να ήταν ο δεύτερος διψήφιος με 12 πόντους και 4/4 τρίποντα.

Λίγο-πολύ η τελευταία περίοδος μετατράπηκε σε τυπική διαδικασία. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν χρειάστηκε να πατήσει το πόδι στο παρκέ, ο Σπανούλης έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους και παράλληλα ξεκούρασε τους παίκτες από το πρώτο rotation καθώς ακολουθούν άλλα δύο πολύ σημαντικά φιλικά ματς με αντίπαλο την Ιταλία την ερχόμενη Παρασκευή (22/8) και με την Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε (24/8) πριν από το Eurobasket.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86.