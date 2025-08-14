Τα τρίποντα δεν έμπαιναν με τίποτα κόντρα στο Μαυροβούνιο (5/35), ωστόσο η Εθνική έπαιξε επιθετική άμυνα στην τέταρτη περίοδο, βγάζοντας αντίδραση και επικρατώντας με 69-61 στην PAOK Sports Arena. Κορυφαίος, ξανά, ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ πολύτιμες βοήθειες πρόσφερε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική ήταν εκνευριστικά άστοχη πίσω από τα 6.75 κόντρα στο Μαυροβούνιο, τελειώνοντας τον αγώνα με 5/35 τρίποντα ωστόσο στηρίχθηκε στην άμυνά της στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας με 69-61 και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Τα ποσοστά της Ελλάδας στο μακρινό σουτ ήταν απογοητευτικά όμως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έβγαλε αντίδραση στην τέταρτη περίοδο όπου έκανε επιμέρους σκορ 24-10 και με κορυφαίο όλων τον Ντίνο Μήτογλου, έφτασε στη νίκη στην PAOK Sports Arena.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού γέμισε τη στατιστική του με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Κώστας Αντετοκούνμπο (11π., 5ριμπ.), Ντόρσεϊ (13π.), Λαρεντζάκης (10π., 4ασ., 3ριμπ.) και Καλαϊτζάκης (4π., 6ριμπ.).

Ελλάδα-Μαυροβούνιο: Το ματς

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ήταν ξανά βασικός για την Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο, με τον Ντίνο Μήτογλου να περιορίζει τη δράση του Νίκολα Βούτσεβιτς στα πρώτα λεπτά και να σημειώνει τους έξι από τους οκτώ πρώτους πόντους της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική ομάδα «κόλλησε» επιθετικά, παρουσιάζοντας τρομερή αστοχία στο τρίποντο, την ώρα που ο Κάιλ Άλμαν έδινε λύσεις με το μακρινό σουτ στους Μαυροβούνιους, οι οποίοι προηγήθηκαν με 15-19 στο 10’.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε στον αγώνα τους Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, δίνοντας αθλητικότητα στη ρακέτα. Τα back-to-back καρφώματα του Κώστα έφεραν το ματς στα ίσα (19-19), με την άμυνα των Κατσίβελη και Λαρεντζάκη να προσφέρει λύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σαμοντούροφ πέτυχε το πρώτο τρίποντο της Εθνικής για το 26-26, έπειτα από το αρχικό 0/16 των διεθνών, στα 4:20 πριν το ημίχρονο!

Παράλληλα, ο Μήτογλου συνέχιζε να κρατά χαμηλά τον Βούτσεβιτς, ωστόσο το Μαυροβούνιο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ (32-35). Η Ελλάδα ό,τι έκανε, το έκανε από την άμυνα, έχοντας μόλις 2/21 τρίποντα (9%) και επτά χαμένες βολές (6/13) σε αυτό το διάστημα, δίχως να ενθουσιάζει με την εμφάνισή της. Ακολούθως, ένα λάθος και μία χαμένη επίθεση για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με δύο καλάθια του Μαυροβουνίου, έκαναν το σκορ 38-44, υποχρεώνοντας τον Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ.

Μάλιστα, ο Βούτσεβιτς ευστόχησε σε τρίποντο για το 39-48, ανεβάζοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+9) για τους φιλοξενούμενους στο 26’. Στο μεταξύ, η Εθνική συνέχιζε να… σπάει τα στεφάνια, με τον Μήτογλου να βρίσκει στόχο έξω από τα 6,75 μ. για το 41-47 και την Ελλάδα να μετρά 3/27 τρίποντα! Σε κάθε περίπτωση, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το Μαυροβούνιο μπροστά στο σκορ, 45-51.

Η Εθνική αντέδρασε παίζοντας επιθετική άμυνα και, με σερί 7-0, προηγήθηκε 59-54 χάρη σε συνεχόμενους πόντους των Κώστα Αντετοκούνμπο, Ντόρσεϊ και Καλαϊτζάκη, στα 4:55 πριν από το φινάλε. Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 14-3, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνει πολύτιμες βοήθειες και στις τελευταίες φάσεις. Το τρίποντο του Λαρεντζάκη ανέβασε τη διαφορά στο +9 για την Ελλάδα (65-56) που διατήρησε το προβάδισμα ως το φινάλε, επικρατώντας με 69-61.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 32-35, 45-51, 69-61.