Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ξεχωρίζει στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας ενόψει EuroBasket 2025, με συνεχώς αυξανόμενο χρόνο συμμετοχής. Ο 20χρονος φόργουορντ δείχνει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Βασίλη Σπανούλη θέτοντας υποψηφιότητα για μία θέση στην τελική δωδεκάδα.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ βρίσκεται σε μία συνεχή ανοδική πορεία με αποκορύφωμα την εμπιστοσύνη που κερδίζει σταδιακά από τον Βασίλη Σπανούλη στα φιλικά προετοιμασίας της Εθνικής Ελλάδας ενόψει EuroBasket 2025.

Σίγουρα οι φιλικές αναμετρήσεις έχουν σκοπό να δώσουν ρυθμό στην ομάδα λίγο πριν από ένα τόσο σημαντικό τουρνουά, όμως παράλληλα μπορούν να αναδείξουν τους νεαρούς εκείνους παίκτες που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ένας τέτοιος παίκτης μοιάζει να είναι ο 20χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού.

Χωρίς να χρειαστεί καν να γίνει αναφορά στο step up που έχει γίνει ήδη σε συλλογικό επίπεδο που «φωτογραφίζει» το ακόμα μεγαλύτερο βήμα που ετοιμάζεται να κάνει την ερχόμενη σεζόν υπό τις οδηγίες και την εμπιστοσύνη του Εργκίν Άταμαν, ο ίδιος δείχνει με κάθε ευκαιρία πως μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς στο κορυφαίο επίπεδο.

Μάλιστα, από τη συμμετοχή του στο EuroBasket U20 τον περασμένο Ιούλιο, έδειξε τις ικανότητές του ξεχωρίζοντας στη διοργάνωση και αποτελώντας το... διαμάντι της Εθνικής ομάδας. Τα στατιστικά του εξάλλου «μιλούσαν» από μόνα τους με μέσο όρο 17.6 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ, ένα κλέψιμο, 1.4 μπλοκ και 1.3 λάθη.. Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες με τον Έλληνα φόργουορντ να καταφέρνει να είναι μέσα στις επιλογές για την καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Η συνέχεια δίνεται στην Εθνική Ομάδα Ανδρών όπου η επιλογή της 12άδας, που θα εκπροσωπήσει το εθνόσημο στους ομίλους στην Κύπρο και στην τελική φάση στην Ρίγα της Λετονίας, δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Σαμοντούροβ με τις επιδόσεις του θέτει δυνατή υποψηφιότητα για το τελικό ρόστερ, αφού αποφέυχθηκε κιόλας κάθε ανησυχία γύρω από τον ενδεχόμενο τραυματισμό του στο φιλικό με την Ιταλία στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Βασίλης Σπανούλης δείχνει να πιστεύει τον 20χρονο φόργουορντ αυξάνοντάς του όλο και περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής στα πέντε φιλικά που έχει δώσει η «γαλανόλευκη». Συγκεκριμένα, ο Σαμοντούροβ έχει μέσο όρο 5.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ κι 1.8 ασίστ σε 16'21" λεπτά συμμετοχής, ενώ το καλύτερό του ματς ήταν εκείνο απέναντι στην Λετονία, όπου σε 16'37" σκόραρε 11 πόντους και μάζεψε 3 ριμπάουντ.

Η φρεσκάδα και η νεανικότητά του φάνηκε μάλιστα και στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου οι διεθνείς αδυνατούσαν να ευστοχήσουν από την περιφέρεια μετρώντας 0/16 τρίποντα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου! Ο Σαμοντούροβ ήταν εκείνος που... έσπασε το ρόδι για την Εθνική από τα 6,75 «ξορκίζοντας» την κατάρα. Σε 18 λεπτά που αγωνίστηκε μέτρησε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και μία τάπα.

Ο ρόλος του στα φιλικά δεν είναι συμπληρωματικός αλλά ενεργός, κάτι που δείχνει την πρόθεση του Σπανούλη να τον εντάξει στην τελική 12άδα για το EuroBasket. Και μόνο το γεγονός ότι σε μια ομάδα με τον Αντετοκούνμπο, τον Σλούκα, τον Παπανικολάου και τους υπόλοιπους έμπειρους, ένας 20χρονος καταφέρνει να κερδίσει λεπτά και ενεργή, καθοριστική συμμετοχή, είναι ενδεικτικό της αξίας του.