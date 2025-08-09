Η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το τρόπαιο του EuroBasket, τη Σερβία, η οποία επικράτησε με 76-66, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς (23π., 19ριμπ,). Ξανά κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής ήταν ο Ντίνος Μήτογλου (18π.), ενώ οι Σέρβοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 19 επιθετικά.

Η Εθνική Ανδρών κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 76-66 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 που διεξήχθη στη Λεμεσό.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Ελλάδα στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στο απόλυτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους (69-66) 3:31 πριν από το φινάλε.

Ωστόσο, η Σερβία βρήκε τις απαραίτητες λύσεις και έφτασε στη νίκη, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος έκανε double-double με 23 πόντους και 19 ριμπάουντ!

Ο Ντίνος Μήτογλου για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 18 πόντους (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25:18 συμμετοχής. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους (2/4 τρίποντα) και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Σερβίας, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 47-23, ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ. Πλέον η Ελλάδα έχει μπροστά της το φιλικό με το Ισραήλ (10/8, 20:30, LIVE από το Gazzetta).

Σερβία-Ελλάδα: Το ματς

Η Εθνική παρατάχθηκε κόντρα στη Σερβία με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στο «5», βασικό δίπλα στον Ντίνο Μήτογλου, απέναντι στον Πετρούσεφ και τον Γιόκιτς. Η ελληνική ομάδα βρήκε ρυθμό στην επίθεση, με τον Μήτογλου να δίνει πολύτιμες λύσεις, παρουσιάζοντας τρομερά ανταγωνιστική εικόνα απέναντι στους Σέρβους που έριχναν συνεχώς δεύτερο παίκτη πάνω στον Σλούκα για να τον κουράζουν και να τον καθυστερούν.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο στην επίθεση (26-26), σουτάροντας με 77% στα δίποντα (7/9), 57% στα τρίποντα (4/7) και έχοντας μόλις δύο λάθη. Η Σερβία, από την πλευρά της, κέρδισε δεύτερες ευκαιρίες με τα πέντε επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τρίσταν Βούκσεβιτς (7π.).

Στη συνέχεια, πάντως, η Εθνική αντιμετώπισε επιθετικά προβλήματα, με τον Βάνια Μαρίνκοβιτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 34-28 στο 15’. Οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-34, έχοντας επιμέρους σκορ 17-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μάλιστα, ο Σέρβος σούπερ σταρ των Νάγκετς ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 45-34 με 2/2 βολές. Η Σερβία προκάλεσε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, την ώρα που ο Μήτογλου συνέχιζε να δίνει λύσεις, μειώνοντας σε 55-47 με σουτ από μακρινή απόσταση.

Τα τρία συνεχόμενα τρίποντα του Παπανικολάου και του Σλούκα έριξαν τη διαφορά στους πέντε πόντους (68-63), υποχρεώνοντας τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να καλέσει time out! Μάλιστα ο Μήτογλου σκόραρε από τη γωνία, μειώνοντας σε 69-66 στα 3:31 για το φινάλε ωστόσο ο Μπογκντάνοβιτς απάντησε με τον ίδιο τρόπο για τους Σέρβους. Τα τρία σερί λάθη της Εθνικής έδωσαν το δικαίωμα στη Σερβία να διατηρήσει τη διαφορά, επικρατώντας τελικά με 76-66.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34, 55-47, 76-66.



