O Nίκος Καρφής γράφει για την μεγάλη κίνηση της μπασκετικής ΑΕΚ με την επιστροφή Λαρεντζάκη και την σπουδαία νίκη της Ένωσης κόντρα στην ΛΑΣΚ στην αστεράτη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ του ρόστερ της ΑΕΚ, η οποία φέτος έχει μπροστά της μια πολύ απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και ειδικά στο ΒCL είναι πολύ κρίσιμη γιατί από τη αγωνιστική περίοδο 2027-28, θα μπει στη ζωή μας και το NBA Europe.

Και έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό πως ο τροπαιούχος του BCL και ο φιναλίστ θα μπουν αυτόματα στη νέα διοργάνωση. Η Τρίτη 8 Σεπτέμβρη σφράγισε και μια μεγάλη επιστροφή στην Βασίλισσα.

Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί (απομένουν μόνο το τυπικά) αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει στην Ένωση και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ και την περιφέρεια της ΑΕΚ.

Ο καλύτερος Έλληνας που μπορούσε να πάρει

Η αλήθεια είναι πως το timing της επιστροφής του Λάρυ στην ΑΕΚ μοιάζει ιδανικό. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γυρίζει πίσω στην ομάδα, με την οποία πανηγύρισε τους πρώτους σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του.

Ο Έλληνας περιφερειακός ήταν σημαντικό μέλος της Βασίλισσας στην κατάκτηση του ΒCL και του Κυπέλλου Ελλάδος το 2018, αλλά και στο Διηπερωτικό του 2019. Τότε άρχισε να μαζεύει σπουδαίους τίτλους και η τροπαιοθήκη του γέμισε ακόμα παραπάνω στον Ολυμπιακό, με το τελευταίο πετράδι, την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Λάρυ επιστρέφει στην Ένωση πολύ πιο έμπειρος και πιο ολοκληρωμένος παίκτης σε σχέση με τότε που έφυγε. Για τον πάρει πίσω η ΑΕΚ έκανε ακόμα μια υπέρβαση τα τελευταία χρόνια.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος του πρόσφερε ένα από τα κορυφαία συμβόλαια που έχουν δοθεί από τότε που ανέλαβε τις τύχες της Ένωσης. Θεωρώ πως ο Λαρεντζάκης είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που μπορούσε να πάρει φέτος η ΑΕΚ.

Το ξαναλέω, ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που μπορούσε. Ένα παιδί μπαρουτοκαπνισμένο στα μεγάλα ματς. Ένας εξαιρετικός σουτέρ που θα βοηθήσει πολύ την περιφέρεια της Ένωσης. Και είναι ένα παιδί που του αρέσουν τα μεγάλα μας και ξέρει να μιλάει στα κρίσιμα.

Με την έλευση του η ΑΕΚ βελτιώνει τον ελληνικό κορμό και τώρα, ειδικά στην περιφέρεια, έχει πολλές επιλογές που προσφέρουν διαφορετικά πράγματα (Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Κατσίβελης).

Ο Έλληνας γκαρντ θα αποτελέσει έναν εκ των ηγετών της ΑΕΚ και άλλο ένα πολύ θετικό και για τις δύο πλευρές, αποτελεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ντράγκαν Σάκοτα και τον Γιαννούλη.

Ο Σάλε έχει εξαιρετική άποψη για τον παίκτη και ήθελε πολύ την επιστροφή του. Και ο Λάρυ, αναζήτησε με πάθος την επιστροφή, θέλοντας να βρει ένα περιβάλλουν για να παίζει και να είναι και πάλι ξεχωριστό κομμάτι στο ρόστερ, αφού την τελευταία του σεζόν, ο χρόνος του στον Ολυμπιακό μειώθηκε αισθητά.

Μια win-win κατάσταση και για τους δύο.

Η... καυτή πατάτα της SUNEL Arena

Όπως σας είχαμε αναφέρει και σε Gazzetta και Gazz Floor, η υπόθεση του Λαρεντζάκη ήταν αλληλένδετη με εκείνη της SUNEL Arena και την παραχώρηση στον Ολυμπιακό.

Μόλις ξεμπλάκαρε το γηπεδικό, τελείωσε με θετική κατάληξη και το θέμα με τον Έλληνα περιφερειακό.

Ο Ολυμπιακός βρήκε το γήπεδο που θα παίζει, μέχρι να είναι έτοιμο το νέο ΣΕΦ, προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την ΑΕΚ, σχετικά με την παραχώρηση της Sunel Arena.

Τα τελευταία 24ωρα, υπήρχε μεγάλη κουβέντα για το αν θα ολοκληρωθεί το deal, ωστόσο οι δύο ομάδες ήρθανε σε deal. Οι οικονομικές διαφορές που υπήρχαν, λύθηκαν και έτσι οι διαδικασίες προχωράνε. Όπως όλα δείχνουν η ερυθρόλευκη ΚΑΕ θα πληρώνει ανά ματς το γήπεδο για τη χρήση του, ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηροί όροι για τυχόν ζημιές στη Sunel Arena, οι οποίες θα καλυφθούν.

Όπως είχα επισημάνει και σε προηγούμενο blog, η ΑΕΚ και η διοίκηση της είχαν και έχουν να χειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλει σωστούς χειρισμούς γιατί ένα μέρος του κόσμου ήταν αντίθετο με την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό.

Στο Gazzetta σας είχαμε ενημερώσει για τη συνάντηση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλομε εκπροσώπους των οργανωμένων οπαδών της Ένωσης το καλοκαίρι.

Εκεί οι οργανωμένοι της Ένωσης του είχαν εκφράσει την αντίθεση της.

Όμως η αλήθεια είναι πως δεν γινόταν να γίνει αλλιώς. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για την Ένωση σε αυτό το θέμα. Τα χέρια της ήταν... δεμένα. Πλέον καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο μια καυτή πατάτα.

Ας ελπίσουμε πως θα πρυτανεύσει η λογική και θα υπάρξει ηρεμία. Γιατί η σεζόν είναι πολύ κρίσιμη και λόγω NBA Europe στον ορίζοντα.

Η ΑΕΚ και η Νέα Φιλαδέλφεια άξιζαν το Champions League

Συνήθως αφιερώνω στα υστερόγραφα κάποιο κομμάτι για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά θα της δώσω πολύ περισσότερο χώρο γιατί το αξίζει και δεν σταματά να προοδεύει.

Η Ένωση μέσα σε μια... κολασμένη ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια έκαμψε την αντίσταση της πολύ επικίνδυνης ΛΑΣΚ και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι της στη League Phase του Champions League.

Και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ του Νίκολιτς εκεί ανήκει, στα αστέρια. Έχω ξαναγράψει πως η η τριάδα Ηλιόπουλος-Νίκολιτς-Ριμπάλτα λειτουργεί αρμονικά και η Ένωση κάνει συνεχώς βήματα προόδου.

Πρώτα ήρθε το πρωτάθλημα, μετά η είσοδος στη League Phase και τέλος η μεγάλη χθεσινή νίκη σε ματς που θα μπορούσε να είχε πάρει και με δύο γκολ διαφορά βάση των τελικών και της εικόνας.

Η ΑΕΚ λειτουργεί ορθολογικά και έχει πλάνο τόσο στις μεταγραφές της τους τελευταίους μήνες όσο και με αυτό το πολύ όμορφο θέαμα που παρουσιάζει στο γήπεδο. Η ΑΕΚ με κάτι λιγότερο από 4.5 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο καλοκαίρια έχει πάρει Μαρίν και Βιτάλις. Φοβερό. Ο Ρουμάνος συν όλα τα άλλα που έχει, είναι και ο κορυφαίος εκτελεστής στημένων φάσεων στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ έχει κι άλλους που μπορούν να πάρουν το χτύπημα (Καϊρίνεν, Βιτάλις, Μάγερ, Λυκογιάννης, Κοϊτά, Μάνταλος).

Έχει στο ρόστερ της ένα... μπαλάτο στόπερ που σίγουρα στο μέλλον θα πουληθεί με ένα πολύ σημαντικό ποσό, τον Φελίπε Ρέλβας. Δίπλα του ο βράχος, ο αρχηγός Μουκουντί που είναι σημείο αναφοράς για την Ένωση από τη χρονιά του νταμπλ μέχρι σήμερα. Έχει τρομερή ποιότητα στα φορ της με Βάργκα, Γιόβιτς και Ζίνι, ενώ έχει βάλει στη φαρέτρα της και παίκτες όπως ο Μάγερ, ο Καϊρίνεν και ο Αριάγκα που υπηρετούν τέλεια το πλάνο του Νίκολιτς.

Ο Μάγερ είναι ο παίκτης που περιμένεις με ανυπομονησία να δεις την επόμενη κίνηση του, τον τρόπο που θα μαγέψει. Ένας αρτίστας, καλλιτέχνης με κατεβασμένες κάλτσες που σκανάρει την κάθε λεπτομέρεια, την κάθε... χαραμάδα πάσας. Και δεν παραμελεί τα αμυντικά καθήκοντα όντας άρτιος τακτικά. Άρτιος τακτικά είναι και ο Κοϊτά που δίνει το απρόβλεπτο στην ΑΕΚ, το ταχυδυναμικό. Δεν ξέρεις από που θα σου... φύγει, δεν ξέρεις τι να περιμένεις όταν αμύνεσαι εναντίον και επειδή έχει καλό σουτ, είναι δύσκολος στο μαρκάρισμα.

Ειδική αναφορά στα δύο μπακ, Ρότα και Πήλιο που έχουν ακούσει πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε κάθε ματς καταθέτουν την ψυχή τους. Η βελτίωση τους από τη στιγμή που ήρθαν στην ΑΕΚ, είναι αξιομνημόνευση. Ο Ρότα είναι συγκινητικός και παίρνει πολύ λιγότερα credits από αυτα που αξίζει, παίζοντας τη θέση του δεξιού μπακ μόνος του στην Ένωση για 3 χρόνια. Κομβικό και το γεγονός πως ο Σέρβος κόουτς δεν αλλάζει την τετράδα της άμυνας του (Ρότα-Μουκουντί-Ρέλβας-Πήλιος), η οποία έχει βρει σπουδαία χημεια. Αρκεί να αντέξουν!

Respect και στον Μπρινιόλι για την τρομερή του εμφάνιση και το παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, αλλά και τον μεγάλο απόντα, Στρακόσα για την σπουδαία περσινή σεζόν του που έσπρωξε την ΑΕΚ προς τον τίτλο και τα... αστέρια.

Η ΑΕΚ είναι συσπειρωμένη, ο κόσμος δημιουργεί μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και σίγουρα το γήπεδο και η υπέροχη κιτρινόμαυρη γειτονιά, η Νέα Φιλαδέλφεια παίζει τεράστιο ρόλο στην εκτόξευση της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Τα vibes του γηπέδου είναι το κάτι άλλο και το νιώθουν οι παίκτες. Πολλές φορές η ΑΕΚ νιώθεις πως παίζει με 12 και όχι με 11. Ας απολαύσουν το ταξίδι τους και πιστεύω πως θα βρει η ομάδα και άλλες μεγάλες βραδιές τόσο εντός όσο και εκτός ΄δρας.