Μπράουν στο Gazzetta: «Aποκαλούμε "Godfather" τον Σάκοτα, φέτος θα πάρουμε το BCL»

Ο Γκρεγκ Μπράουν έδειξε στο Gazzetta την αισιοδοξία του για τη νέα σεζόν στο BCL, αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα, ενώ έβγαλε το καπέλο στον επίσης καταπληκτικό dunker, Ντέρικ Γουίλιαμς.

Την σεζόν που πέρασε... συστήθηκε στον κόσμο της ΑΕΚ και έκανε μερικές σπουδαίες εμφανίσεις, χαρίζοντας θέαμα. Ο Γκρεγκ Μπράουν θα παίζει στην Ένωση και τη σεζόν που έρχεται.

Ο εντυπωσιακός dunker μίλησε στο Gazzetta και έδειξε σίγουρος για την κατάκτηση του BCL, στάθηκε στη χημεία της ομάδας, στον ηγέτη Σάκοτα, ενώ έστειλε και το μήνυμα του προς τον κόσμο της Βασίλισσας.

Πάντα χαμογελαστός, πάντα κεφάτος, πάντα ατακαδόρος. Και πανέτοιμος να τα... βάλει με τον Ντέρικ Γουίλιαμς σε διαγωνισμό καρφωμάτων. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας της Βασίλισσας, έτοιμος να μαγέψει και τη νέα σεζόν.

Ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta και τον Νίκο Καρφή 🦅 pic.twitter.com/IQiGYGBN3u September 2, 2026

«Ο Σάκοτα κρατάει τα... λουριά»

Για το αν είναι αισιόδοξος πως η ΑΕΚ φέτος θα κάνει το βήμα παραπάνω στο BCL: «Eίμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος. Είμαι χαμογελαστός, είμαι χαλαρός γιατί ξέρω πως σε αυτή την ομάδα έχουμε τον Ντέρικ, τον Λάντερς, τον Κέι, τον Φρανκ, τον Λούκα. Τον ΝτεΆντρε, η ομάδα μας έχει βάθος. Έχουμε κάτι να αποδείξουμε επειδή βιώσαμε αυτόν τον πόνο πέρυσι. Ακόμα και με τους καινούριους που ήρθαν, μοιραζόμαστε τον πόνο μαζί τους ώστε να ξέρουν τι είδους περίοδο ήταν. Αυτή τη σεζόν δεν θα παίξουμε απλά στο BCL, θα το κατακτήσουμε.

Για τις νέες μεταγραφές που έκανε η Ένωση: «Τους λατρεύω αυτούς τους τύπους. Μας βλέπεις χαμογελαστούς, να κάνουμε αστεία όλη την ώρα. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχει να κάνει με τη χημεία μέσα στο γήπεδο, αλλά με τη χημεία έξω από αυτό. Αυτοί οι τύπου είναι απλά υπέροχοι. Έχουν αυτή τη νοοτροπία. Ταιριάζουν απόλυτα στην ομάδα».

Για τον Σάκοτα: «Ωραίο να τον βλέπεις να κυκλοφορεί εδώ. Είναι ο ηγέτης. Τον αποκαλούμε "Νονό". Έχει τεράστια εμπειρία και αναγνωρίζει το ταλέντο όταν το βλέπει. Οπότε ακολουθούμε τα βήματα του. Έχεις δει κάποιον που κρατάει όλα τα σκυλιά μαζί. Αυτός είναι ο προπονητής Σάκοτα, κρατάει τα λουριά».

«Φορέστε τα παπούτσια σας και δέστα τα καλά γιατί ετοιμαζόμαστε να απογειωθούμε»

Για το ποιος θα νικούσε σε διαγωνισμό καρφωμάτων με τον Ντέρικ Γουίλιαμς: «Ο Γουίλιαμς είναι 35 ετών και νιώθω πως είναι καλύτερος στα καρφώματα από μένα. Είσαι καλύτερος από εμένα στα καρφώματα; (ρωτάει τον Γουίλιαμς και γελάει). Προσπαθεί να είναι μετριόφρων αυτή τη στιγμή, είναι 35 αλλά ακόμα το έχει. Νιώθει καλύτερα από ποτέ, χαμογελαεί καλύτερα από ποτέ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί του».

Για την frontline της ΑΕΚ και αν νιώθει ικανοποιημένος με τις επιλογές: «Είναι η τέλεια σύνθεση που υπήρξη ποτέ για την ομάδα μας. Έτσι έχει φτιαχθεί, η διοίκηση έκανε τρομερή δουλειά στο να μας φέρει μαζί γιατί ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε. Περπατάμε και αστειεύομαστε μεταξύ μας, γελάμε μαζί. Ξέρουμε ότι θα μεταφραστεί στο γήπεδο και για να κερδίσουμε μέσα σε αυτό. Είμαστε πολύ σοβαροί στην επίθεση και στην άμυνα, ειδικά στην άμυνα.

Για το μήνυμα του προς τον κόσμο της Ένωσης: «Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι για τη φετινή σεζόν (για αυτά που θα δουν). Φορέστε τα παπούτσια σας και δέστα τα καλά γιατί ετοιμαζόμαστε να απογειωθούμε».