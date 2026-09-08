Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε ΜΟΝΟ 1-0 τη ΛΑΣΚ, έχασε ένα... τσουβάλι ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Phase του Champions League! Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν!

Το ταξίδι στ' αστέρια για την ΑΕΚ ξεκίνησε ονειρικά καθώς το... τηλεκατευθυνόμενο απευθείας φάουλ του Μαρίν στο 21' κατέληξε στο παράθυρο και ήταν αυτό που έδωσε στην Ένωση τη νίκη (1-0) στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ! Σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που... έβραζε από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό σπρώχνοντας την ομάδα του Νίκολιτς, η ΑΕΚ έπαιξε μυαλωμένα και πειθαρχημένα και θα μπορούσε να είχε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα αν ήταν αποτελεσματική σπαταλώντας μπόλικες ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση η Ένωση ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στ' αστέρια με τρεις βαθμούς που της δίνουν σημαντικό καύσιμο για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τον Μπρινιόλι στην εστία, όπως αναμενόταν, από τη στιγμή που ο Στρακόσια έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν είχε συμμετάσχει στη χθεσινή προπόνηση. Οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την αμυντική τετράδα με τον Βιτάλις να διατηρείται πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στη δεξιά πλευρά φυσικά παρέμεινε ο Μάγερ, αριστερά επέστρεψε ο Κοϊτά, ενώ στην επίθεση ξεκίνησε το φορμαρισμένο δίδυμο των Βάργκα και Γιόβιτς. Το αναμενόμενο 3-5-2 επέλεξε ο Ντίτμαρ Κίχμπαουερ για τη ΛΑΣΚ. Ο Γιούνγκβιρτ ήταν στο τέρμα, οι Μπουγιάμπα, Τόρνιτς και Αντράδε τριάδα στην άμυνα, με τον Μπέλο στην αριστερή και τον Γιόργκενσεν στη δεξιά πλευρά. Οι Χόρβαθ, Μπογκάρντε και ο Λιούμπισιτς, που επέστρεψε ως αντίπαλος στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν η τριάδα στον άξονα και στην επίθεση ήταν ο Ούσορ με τον Λανγκ.

Μπροστά η ΑΕΚ με φαουλάρα Μαρίν και ευκαιρίες και για άλλα γκολ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι χάνοντας τεράστια ευκαιρία μόλις στο 3' με τον Μάγερ να βγάζει τον Γιόβιτς τετ α τετ, αλλά τον Γιούνγκβιρτ να του λέει «όχι». Η ΛΑΣΚ ωστόσο ισορρόπησε γρήγορα, προκαλώντας προβλήματα με την πίεση ψηλά. Ένα σουτ του Ούσορ στο 9' δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι, με τον Ιταλό γκολκίπερ στο 17' να μπλοκάρει εύκολα και το μακρινό πλασέ του Μπογκάρντε.

Η αυστριακή ομάδα είχε πάρει την κατοχή, ωστόσο η ΑΕΚ έπιασε ξανά ρυθμό παίρνοντας και το προβάδισμα με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν. Ο Κοϊτά κέρδισε το φάουλ σε εξαιρετική θέση και ο Ρουμάνος μέσος με μια αριστουργηματική εκτέλεση έστειλε την μπάλα εκεί που ο Γιούνγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γράφοντας στο 21' το 1-0 μέσα σε πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το προβάδισμα στο σκορ δεν συνεπήρε την ΑΕΚ, η οποία παρέμεινε ψύχραιμη και συγκεντρωμένη, έχοντας καλή συνοχή στις γραμμές της και κυκλοφορώντας με ηρεμία την μπάλα. Οι κιτρινόμαυροι μάλιστα θα μπορούσαν μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους να έχουν βρει και ένα δεύτερο γκολ. Στο 37' ο Βάργκα πίεσε ψηλά, έκλεψε από τον Μπογκάρντε, αλλά την τελευταία στιγμή μέσα στην περιοχή κόπηκε από τον Μπουγιάμπα, ενώ τρία λεπτά αργότερα η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ βρήκε στο κεφάλι του Λιούμπισιτς και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Η άμυνα της ΑΕΚ δεν απειλούνταν με τους Ρέλβας και Μουουντί να κάνουν ένα άψογο ματς και η μόνη μεγάλη ευκαιρία των Αυστριακών ήρθε στο 41' όταν ο Λανγκ επωφελήθηκε από την κόντρα μετά το εκπληκτικό τάκλιν του Μάγερ και βγήκε απέναντι στον Μπρινιόλι, αλλά ο Ιταλός γκολκίπερ της ΑΕΚ διάβασε τη φάση και απέκρουσε σε κόρνερ. Η Ένωση είχε ακόμα μια τεράστια στιγμή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ξανά από στατική φάση, με τον Μάγερ να φέρνει την μπάλα στο πίσω δοκάρι και τον Βάργκα να μην πιάνει καλά την κεφαλιά σε μια φάση από αυτές που είναι... βούτυρο στο ψωμί για τον Ούγγρο φορ.

Η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα και ξεκίνησε νικηφόρα στ' αστέρια

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε... κόψει τα πόδια των παικτών της ΛΑΣΚ αν ήταν πιο αποτελεσματική, ειδικά στην τρομερή ευκαιρία του Βάργκα, ωστόσο αυτί που έπρεπε να κάνει είναι να συνεχίσει το ίδιο μυαλωμένα και πειθαρχημένα και στο δεύτερο μέρος. Η αυστριακή ομάδα πάντως ήταν αυτή που έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 49' για να ισοφαρίσει με τον Χόρβαθ να βρίσκει χώρα από τα αριστερά, να πατάει περιοχή, αλλά τον Μπρινιόλι να είναι σε ετοιμότητα κρατώντας το 1-0. Ήταν ένα προειδοποιητικό καμπανάκι για την Ένωση που δεν είχε μπει με την ίδια μαχητικότητα.

Η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς αμέσως μετά, έχοντας μια σημαντική διπλή στιγμή στο 56'. Ο Γιόβιτς μετά την κεφαλιά του Βάργκα προχώρησε απειλητικά, αλλά άργησε να πασάρει στον Κοϊτά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης μετά από σέντρα σουτ του Πήλιου και απόκρουση του Γιούνγκβιρτ, ο Σέρβος φορ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το ριμπάουντ πλασάροντας άουτ. Η ΑΕΚ έψαχνε με επιμονή το δεύτερο γκολ με τον Γιόβιτς να βρίσκει δίχτυα στο 64' με το κεφάλι μετά από εξαιρετικό γύρισμα του Μάγερ, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε με τον Κροάτη να είναι ελάχιστα οφσάιντ στην πάσα του Κοϊτά.

Οι κιτρινόμαυροι έπαιζαν στο μισό της ΛΑΣΚ, με τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας να δίνουν ώθηση με το τραγούδι που δεν σταμάταγε. Η αυστριακή ομάδα με τις αλλαγές που έγιναν από την πλευρά του Κίχμπαουερ απέκτησε φρεσκάδα, ωστόσο παρά το γεγονός ότι πλησίαζε στην περιοχή του Μπρινιόλι δεν μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά απειλητικές καταστάσεις. Η πρώτη αλλαγή του Νίκολιτς ήρθε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Ζίνι να περνάει αντί του Γιόβιτς. Ο Ανγκολέζος στο 88' έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Αντράδε να σταματάει το πλασέ του που είχε τροχιά προς τα μέσα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Κοϊτά πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Η ΑΕΚ που θα έπρεπε να είχε βρει ένα δεύτερο γκολ γλίτωσε στο 92' όταν ο Μπρινιόλι συγκρούστηκε με τον Αριάγκα στο κόρνερ, αλλά ο Κάλαϊτζιτς δεν βρήκε δίχτυα με την κεφαλιά του να περνάει πάνω από το οριζοντιο. Η ΑΕΚ που έπαιξε με τη φωτιά κράτησε το 1-0 ως το τέλος πανηγυρίζοντας τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase.

MVP: Εκπληκτικό ματς από τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Ήταν ο ρυθμιστής του κέντρου, σκοράροντας παράλληλα την εκπληκτική φαουλάρα.

Στο ύψος τους: Άψογο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Μουκουντί και Ρέλβας με τη ΛΑΣΚ να κάνει ελάχιστες ευκαιρίες, πολύ καλό ματς, ακόμα ένα, και από τον Ρότα στη δεξιά πτέρυγα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Λιούμπισιτς στην επιστροφή του ως αντίπαλος κυμάνθηκε σε πολύ ρηχά νερά και έγινε αλλαγή στο 65'.

Η γκάφα: Την έκαναν οι Γιόβιτς και Βάργκα στις τρομερές ευκαιρίες που έχασαν στο πρώτο μέρος. Τουλάχιστον η μία από τις δύο θα έπρεπε να είχε καταλήξει στα δίχτυα.

Το στραγάλι: Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο έκανε μια εξαιρετική διαιτησία, χωρίς να έχει βέβαια τη δύσκολη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Νικηφόρο ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο ταξίδι της στα αστέρια με την Ένωση να παίζει με συγκέντρωση, μαχητικότητα και πειθαρχία και να λυγίζει τη ΛΑΣΚ στο... καμίνι της Νέας Φιλαδέλφειας με τη φαουλάρα του Μαρίν. Η Ένωση θα έπρεπε να βρει κι άλλα γκολ, αλλά της έλειπε η αποτελεσματικότητα, ωστόσο η άψογη αμυντική της λειτουργία δεν επέτρεψε στην αυστριακή ομάδα να απειλήσει σημαντικά. Σημαντικοί τρεις βαθμοί που δίνουν στην ΑΕΚ μπόλικο... καύσιμο για την πορεία της στη διοργάνωση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (91' Αριάγκα), Κοϊτά (91' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (82' Ζίνι)

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κίχμπαουερ): Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιτς, Αντράδε, Μπέλο, Γιόργκενσεν (65' Φλέκερ), Χόρβαθ, Μπογκάρντε, Λιούμπισιτς (65' Σεπφ), Ούσορ, Λανγκ (74' Κάλαϊτζιτς)