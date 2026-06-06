Ο Ντράγκαν Σάκοτα που αναμένεται να συνεχίσει ως head coach στην ΑΕΚ και απόλυτος ηγέτης, ο Μάκης Αγγελόπουλος που ορισμένοι ξέχασαν τι έχει προσφέρει στην Ένωση και το NBA Europe. Ο Νίκος Καρφής γράφει.

Η σεζόν τελείωσε για την ΑΕΚ και οι άνθρωποι της Ένωσης ξεκινούν να καταστρώνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, η οποία θα βρει την Βασίλισσα δυνατή και με όραμα για το μέλλον.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα όπως όλα δείχνουν, θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ και αυτό είναι κάτι που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την Ένωση. Ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα απο τον καθένα τον οργανισμό και είναι εγγύηση για την επόμενη μέρα, η οποία είναι πολύ σημαντική με τον τρόπο που διαμορφώνεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Ένωση έχει ένα πλάνο και θα κάνει τα πάντα για να το εφαρμόσει, αφήνοντας πίσω το παιχνίδι των εντυπώσεων. Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τρέχουν και φυσικά η ΑΕΚ δεν είναι αμέτοχη. Στόχος της Ένωσης για την νέα σεζόν είναι η κατάκτηση του BCL, όπου φέτος ηττήθηκε στον τελικό από τη Ρίτας με πολύ σκληρό τρόπο, ενώ είχε αγκαλιάσε το τρόπαιο. Το ΝΒΑ Εurope έρχεται και η Βασίλισσα θέλει να είναι εκεί!

Ο Σάλε είναι ένας head coach που φημίζεται για τις σπουδαίες επιλογές που κάνει σε ξένους παίκτες και για τον τρόπο που τους εξελίσει και τους αναδεικνύει. Η λίστα τεράστια με Πάντερ, Μάνι Χάρις, Ντελρόι Τζέιμς, Γκρέι, Χαμπ, Μπάρτλεϊ, Σίλβα και Μπράουν μεταξύ αυτών. Και φυσικά ο Τζέι Αρ Χόλντεν της πρωταθληματικής ΑΕΚ του 2002 που λίγα χρόνια αργότερα χάρισε και ένα Eurobasket στη Ρωσία στον τελικό απέναντι στην οικοδέσποινα Ισπανία. Και είναι αρκετοί που δεν αναφέρονται σε αυτό εδώ το κείμενο. Τους... πλάθει και δημιουργεί υπεραξίες σε μόλις μια σεζόν!

Ο Σάκοτα και οι συνεργάτες του θα... σαρώσουν την αγορά για να δημιουργήσουν το καλύτερο δυνατό ρόστερ.

Το NBA Europe που έρχεται

Φυσικά η ΑΕΚ έχει ως μεγάλο στόχο από τη μεθεπόμενη σεζόν να βρίσκεται στο NBA Europe. Αν κατακτήσει το BCL, θα μπει αυτόματα στην νέα διοργάνωση που θα κάνει πρεμιέρα την αγωνιστική περίοδο 2027-28, ενώ υπάρχει ο δρόμος των προκριματικών, αλλά και εκείνος των μόνιμων αδειών για τη διοργάνωση.

Η Ένωση και ο Μάκης Αγγελόπουλος κάνουν και θα συνεχίζουν να κάνουν τα πάντα για να έρθει η ομάδα όλο και πιο κοντά στο NBA Europe και να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στη διοργάνωση. Άλλωστε όπως είπε και ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, το πλάνο του NBA Europe θα προχωρήσει ότι και αν γίνει με τις συζητήσεις που υπάρχουν με τη Euroleague.

Η ΑΕΚ θα κοιτάξει με σύνεση και ηρεμία την αγορά με σκοπό να ανέβει επίπεδο φέτος και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο ΒCL. Η Ένωση θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ φέτος σε σχέση με πέρυσι.

Όπως σας είχαμε πει σε προηγούμενο κείμενο, η ΑΕΚ είναι μια από τα μεγαλύτερα brands της FIBA με συνεχείς παρουσίες σε Final Four του BCL, ενώ το 2018 πήρε και το τρόπαιο. Είναι ισχυρή η θέση της στη FIBA, όμως οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να την κάνουν πιο ισχυρή.

Είναι πολύ σημαντικό τη νέα σεζόν η SUNEL Arena να είναι όσο πιο γεμάτη γίνεται και να δούμε αρκετά sold out. Αυτό θα μετρήσει πολύ και στους ανθρώπους της FIBA, αφού πλέον γίνεται ο κακός χαμός για τις ομάδες που θέλουν να βρεθούν στο NBA Europe.

Στα πολύ ευχάριστα, το θέμα του γηπέδου και το γεγονός πως θα παραχωρηθεί στην ΑΕΚ η SUNEL Arena για τα επόμενα 49 χρόνια μέσα στο καλοκαίρι. Μια εξέλιξη που θα εκτοξεύει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα και φυσικά στο εμπορικό.

Ο Λουίς Σκόλα ανέφερε πως το ΝΒΑ θα αντικαταστήσει στο μέλλον τη Euroleague. Αφήνω αυτό εδώ και θα επανέλθω! Το ΝΒΑ είναι ένας κολοσσός και δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Με ότι καταπιάνεται γίνεται χρυσός. Δεν... βλέπει κανέναν! Ειναι έτη φωτός μπροστά σε πολλά θέματα και φυσικά στον τρόπο που πουλάει και απογειώνει το προϊόν του! Δείτε και κάποιον τελικό αν θέλετε γιατί γίνεται ματσάρες μεταξύ Νικς και Σπερς. Είναι ένας ωραίος τρόπος να ξεφύγεις από τον τοξικότητα των ελληνικών τελικών.

Η παρακαταθήκη του Αγγελόπουλου στην ΑΕΚ

Βλέπω ορισμένα σχόλια ορισμένων στα social media και πραγματικά στεναχωριέμαι. Η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ έχουν φέρει... τρέλα σε ορισμένους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Προσοχή, υπάρχει αρκετός κόσμος της ΑΕΚ που δεν ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ορισμένοι ξεχνούν τι έχει προσφέρει ο Μάκης Αγγελόπουλος στην ομάδα από τότε που την ανέλαβε. Ναι, έχει κάνει και λάθη, αλλά έχει κάνει και πολλά σωστά. Έχει προσφέρει τόσο πολλά στον σύλλογο και συνεχίζει να δίνει τη μάχη του σε ένα περιβάλλον με κλειστές λίγκες.

Αρχικά θα πάω με το τελευταίο μαντάτο. Η ΑΕΚ τον Ιούλιο θα πάρει τη SUNEL Arena για τα επόμενα 49 χρόνια.

Θα της παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Aντιλαμβάνεστε μερικοί πόσο σημαντικό είναι για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Θυμάστε κάποτε που η Ένωση δεν είχε το δικό της γήπεδο και έπαιζε μια εδώ και μια εκεί. Κάθε χρόνο.

Καλό είναι να μην ξεχνάμε! Πλέον η ΑΕΚ με τις ενέργειες του Μάκη Αγγελόπουλου και των ανθρώπων του θα έχει το δικό της γήπεδο για πολλα χρόνια. Μια SUNEL Arena που έχει γίνει... στολίδι με cube και πολλές άλλες πινελιές και θα συνεχίσει να ομορφαίνει τόσο εντός όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Πόσο άλλαξε το status της ποδοσφαιρικής ομάδας όταν επέστρεψε στη φυσική της έδρα, τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην πανέμορφη Allwyn Arena;Τέσσερα σερί χρόνια διεκδικήσε πρωτάθλημα. Πήρε ένα ντάμπλ το 2023 και φέτος το πρωτάθλημα.

Δεν λέω ότι θα διεκδικήσει πρωτάθλημα στο μπάσκετ του χρόνου και ούτε συγκρίνω τη δυναμική της Νέας Φιλαδέλφειας με την SUNEL Arena και το μέρος που είναι το γήπεδο στο μπάσκετ. Όλοι ξέρουν και θα ήθελαν γήπεδο μπάσκετ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά αυτό δεν γινόταν.

Η ΑΕΚ θα έχει το δικό της... σπίτι και στο μπάσκετ, στη SUNEL Arena και έχει μόνο θετικά να πάρει από αυτή την εξέλιξη. Θα το καταλάβουν περισσότεροι στο μέλλον! Ο Δημήτρης Μελισσανίδης, εκτός των όσων άλλων σπουδαίων που πρόσφερε στην ΑΕΚ, άφησε και ένα γήπεδο-στολίδι. Αντίστοιχα ο Μάκης Αγγελόπουλος θα αφήσει και εκείνος ένα... στολίδι.

Πάμε και στα αγωνιστικά. Η ΑΕΚ με Αγγελόπουλο στον προεδρικό θώκο πήρε BCL το 2018 και Κύπελλο Ελλάδος το 2018 με Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και Ολυμπιακό στον τελικό. Πήρε Κύπελλο το 2020.

Έφτασε στον τελικό του BCL το 2020 και φέτος. Το 2025 πήγε Final Four και τερμάτισε τρίτη. Γενικά είναι πάντα εκεί στην Ευρώπη, πάντα διεκδικήτρια. Και έφερε 3 φορές το Final Four στην έδρα της (Final 8 το 2020). Φυσικά δεν γίνεται να ξεχαστεί και το Διηπειρωτικό του 2019 στη Βραζιλία. Αρκετοί σημαντικοί τίτλοι στην ιστορία της ΑΕΚ έχουν την υπογραφή του.

Και να κλείσω στα του Αγγελόπουλου, θυμίζοντας λίγο τους παίκτες που έχουν έρθει στην ΑΕΚ από τη στιγμη που ανέλαβε. Μενσά-Μπονσού, Χέρστον, Ίνγκλις, Ματσιούλις, Λάνγκφορντ, Ράις, Σλότερ, Λοτζέσκι, Κολόμ, Οριόλα, ΜάκΛεμορ, Κουζμίνσκας, Σίλβα, Σαντ Ρος, Νάναλι. Και σίγουρα κάποιους θα ξεχνάω.

Τα συμβόλαια και η αναβάθμιση στο «1» και το «5»

Τέλος πάμε και στο ρόστερ. Στην ΑΕΚ δεσμεύονται με συμβόλαια και για τη νέα σεζόν οι Μπάρτλεί, Μπράουν, Φλιώνης, Κατσίβελης και Σκορδίλης. Καλή... βάση για να χτίσεις και μέσω των καλοκαιρινών προσθηκών να ανεβεί επίπεδο η ομάδα.

Στην περίπτωση του Μπάρτλεϊ οι μετοχές του ανέβηκαν φέτος και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το γεγονός για μια αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Άλλωστε μιλάμε για τον MVP του BCL.

Ο Γκρέι θα παίζει στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Ο Αρσενόπουλους στον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Κουζμίνκας και ο Πετσάρσκι θα αποτελέσουν σίγουρα παρελθόν, ενώ δύσκολη είναι και η υπόθεση του Νάναλι. Δεν είναι στο 100% η αποχώρηση του, αλλά χάνει πόντους η παραμονή του, χωρίς να είναι κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή.

Ερωτηματικό το τι θα γίνει με τον Φίζελ που έχει opt out στο συμβόλαιο του και το καλοκαίρι είναι ακόμα στο ξεκίνημα του. Το σίγουρο είναι πως στην ΑΕΚ δεν θα βιαστούν και θα ψάξουν για όλες τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για ένα ποιοτικό ρόστερ και τη νέα σεζόν.

Στόχος της Ένωσης είναι να βρει στην αγορά έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ μαζί με έναν σέντερ από το... πάνω ράφι που θα την αλλάξουν επίπεδο. Φυσικά θέλει να κλείσει και τα άλλα κενά που υπάρχουν σιγά σιγά και πάντα με προσήλωση στο πλάνο, σε μια σεζόν που Άρης και ΠΑΟΚ ενισχύονται και έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά το καλοκαίρι.

Αλλά η ΑΕΚ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως έχει το know how για να διατηρείται σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να διεκδικεί ευρωπαϊκές κούπες. Και επειδή τα τελευταία καλοκαίρια αρκετές φωνές έβλεπαν την ΑΕΚ σε πολύ χαμηλότερες θέσεις από αυτές που τελικά τερμάτισε, θέλω να δω τι θα συμβεί φέτος.

Γιατί σχεδόν όλοι την τοποθετούν στην 5η θέση πριν αρχίσει η σεζόν. Αλλά το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και στο τέλος... ξυρίζουν τον γαμπρό. Ορισμένοι ξεχάσατε γρήγορα.

Και γενικά ξεχνάτε μια ΑΕΚ που συνεχώς είναι εκεί στην Ευρώπη και παλεύει. Στον αθλητισμό τα έργα είναι πολύ πιο σημαντικά από τα έργα.

Τέλος η ΑΕΚ θα πρέπει να δει πως θα χτίσει το ρόστερ της και σε ποιες θέσεις θα προσθέσει Έλληνες παίκτες. Η Βασίλισσα θα ψάξει στην αγορά έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ για να την ανεβάσει επίπεδο και σίγουρα έναν σέντερ που θα βγει μπροστά και θα την οδηγήσει μέσα στη σεζόν. Και σιγά-σιγά θα δημιουργήσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.