O Nίκος Καρφής γράφει για το σπουδαίο μαντάτο για το «σπίτι» της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena, αλλά και για το πλάνο της Ένωσης για τη νέα σεζόν.

Κάθε ομάδα για να... απογειωθεί, να αλλάξει επίπεδο χρειάζεται το δικό της γήπεδο. Το «σπίτι» της ΑΕΚ θα είναι για πολλά ακόμα χρόνια, η SUNEL Arena. Η Ένωση είχε ζητήσει την παράταση σύμβασης για τη SUNEL Arena, η οποία θα είναι το γήπεδο της για τα επόμενα 49 χρόνια, με τον Γιάννη Βρούτση να δίνει το «πράσινο φως».

Πλέον είναι τυπικό το θέμα και απομένει μόνο η νομοθετική ρύθμιση (αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι) που απαιτείται για να παραχωρηθεί το γήπεδο και επίσημα στην ομάδα για τα επόμενα 49 χρόνια και να... φορτσάρει με τα έργα που θα βελτιώσουν και θα εξελίξουν κι άλλο τον χώρο του στολιδιού της Βασίλισσας. Θα υπάρξει και αύξηση της χωρητικότητας.

Η ΑΕΚ θα αλλάξει... πίστα από εδώ και πέρα, στηριζόμενη πάντα στο πλάνο της που την κάνει διεκδικήτρια τίτλων, κάτι που φαίνεται και στο BCL όπου έχει φτάσει δύο σερί φορές στο Final Four. Φέτος μάλιστα αγκάλιασε τον τίτλο, αλλά στο τέλος λύγισε στην παράταση από τη Ρίτας.

Το «στολίδι» που την αλλάζει επίπεδο και το NBA Europe

Ο Μάκης Αγγελόπουλος και οι άνθρωποι του εδώ και πολλά χρόνια παλεύουν για το καλό και την ανάπτυξη της ΑΕΚ σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο μπάσκετ, το οποίο δεν βοηθά και πολύ.

Οι κλειστές λίγκες κάνουν κακό στο άθλημα και στην ισονομία του και δημιουργούν τεράστια διαφορά και στα εθνικά πρωταθλήματα, κάτι που φαίνεται και στο ελληνικό.Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ξέρουμε πολύ καλά ποιοι θα είναι οι τελικοί και αυτό δεν κάνει καλό.

Όπως έχω γράψει και στο παρελθόν, στο μπάσκετ δεν υπάρχει ranking χωρών και ομάδων, έτσι ώστε από αυτά να κρίνεται και η διοργάνωση στην οποία θα παίζει η κάθε ομάδα σύμφωνα με την τελική της κατάταξη στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ εδώ και χρόνια παλεύει να κρατηθεί ανταγωνιστική και με τις υπερβάσεις του Μάκη Αγγελόπουλου και των ανθρώπων του τα καταφέρνει. Δύο σερί σεζόν στο Final Four του BCL και φέτος μια ανάσα από τον τίτλο.

Πέρυσι η Ένωση διοργάνωσε το Final Four στο... στολίδι της και τα πήγε περίφημα σε οργανωτικό επίπεδο.

Τώρα που λέμε για το.... στολίδι, η χθεσινή είδηση είναι τεράστια για το μέλλον της Βασίλισσας. Η Ένωση είχε ζητήση την παράταση σύμβασης για τη SUNEL Arena, η οποία θα είναι το γήπεδο της για τα επόμενα 49 χρόνια, με τον Γιάννη Βρούτση να δίνει το «πράσινο φως». Θα παραχωρηθεί στη Βασίλισσα και επίσημα μέσα στον Ιούλη, κάτι που επιτρέπει και στην ομάδα να ξεκινήσει και τις εργασίες και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και συνολικά να απογειώσει το γήπεδο της.

Άλλωστε εδώ και πολύ καιρό έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται οι εργασίες εντός της SUNEL Arena η οποία και έχει πάρει μια τελείως διαφορετική μορφή γηπέδου, τόσο με την τοποθέτηση του cube και τις σουίτες που έχουν φτιαχτεί, όσο και όσον αφορά τα περιφερειακά του γηπέδου με φωτισμούς και όχι μόνο.

Η ΑΕΚ θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να μπει στο NBA Europe. Η Βασίλισσα είναι από τα κορυφαία brands στις διοργανώσεις της FIBA. Με σπουδαία ιστορία, με τίτλους, με συμμετοχές στα Final Four του BCL.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος καιι η ΑΕΚ κάνουν τα πάντα για να μπορέσει η ομάδα να βρεθεί ανάμεσα στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο NBA Europe από τη σεζόν 2027-28 όσο δύσκολο και αν είναι.

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ και τώρα με τη SUNEL Arena, θα είναι ακόμα πιο ισχυρή η ομάδα. Πολύ πιο ίσχυρη! Θα ανοιχτούν νέοι... δρόμοι, νέες ευκαιρίες για το club λόγω του γηπέδου και σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο και στα έσοδα της Ένωσης που θα είναι αυξημένα. Με δικό σου γήπεδο (για 49 χρόνια) όλα γίνονται πιο εύκολα, ανεβαίνεις επίπεδο.

Τώρα θα πρέπει να παίξει μπάλα και ο κόσμος. Σίγουρα η Ένωση αξίζει πολλά sold out. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν αποδείξει πολλές φορές την αγάπη τους για την ομάδα σε όλα τα αθλήματα.

Φέτος στο ποδόσφαιρο η Allwyn Arena ήταν γεμάτη σχεδόν σε κάθε ματς, ενώ πήγαν 22.000 στο εκτός έδρας ματς στο Βόλο, γράφοντας ιστορία. Περίπου 15.000-20.000 σε ανοιχτές προπόνησεις της ομάδας του Νίκολιτς πριν τα κρίσιμα ματς των playoffs όπου η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Θέλω να πιστεύω πως τη νέα σεζόν θα δούμε πολύ πιο γεμάτη τη SUNEL Arena και θα υπάρξουν αρκετά sold out. Αλλιώς μετρά μια ομάδα με την ιστορία και τη δυναμική της ΑΕΚ με μέσο όρο εισιτηρίων 9.000 και αλλιώς με 3.000-3.500. Η FIBA δίνει μεγάλη βάση στα γεμάτα γήπεδα και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Κανείς δεν περισσεύει.

Η ΑΕΚ δεν θα παρεκκλίνει από το πλάνο και θα συνεχίσει να παλεύει για το BCL

Παρατηρώ αρκετή γκρίνια από τον κόσμο της ΑΕΚ στα social media για το γεγονός πως η Ένωση έχασε εύκολα το δεύτερο ματς με τον Ολυμπιακό. Επίσης υπάρχει αναταραχή για το γεγονός πως Άρης και ΠΑΟΚ θα έχουν μεγάλα μπάτζετ τη νέα σεζόν και λογικά θα πάρουν παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ένωση και τώρα λήγουν τα συμβόλαια τους (Γκρέι και Χαραλαμπόπουλος).

Η Ένωση δεν θα παίξει το παιχνίδι των εντυπώσεων. Το μόνο που νοιάζει την ομάδα είναι με σταθερά βήματα να παλέψει για άλλη μια σεζόν σε όλους τους στόχους και να φτάσει μακριά στo ΒCL. Πολύ μακριά, ένα βήμα πιο πάνω από φέτος. Δηλαδή να το κατακτήσει. Γιατί ως νικήτρια του BCL θα καπαρώσει και θέση στο ΝΒΑ Εurope. Το μπάτζετ φυσικά θα είναι ψηλότερο από φέτος με στόχο την κούπα που δεν πήρε φέτος στην Ευρώπη.

Παρόλα αυτά η ΑΕΚ δεν θα φύγει ούτε στιγμή από το πλάνο της. Άλλωστε έχει την τεχνογνωσια και την εμπειρία να ζυγίζει καταστάσεις και να φτιάχνει μια ανταγωνιστική ομάδα. Εντάξει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν απλησίαστα μπάτζετ, όμως μη νομίζετε πως την νέα σεζόν η ΑΕΚ θα βγει σίγουρα 5η πίσω από ΠΑΟΚ και Άρη.

Αυτό το άκουγα το καλοκαίρι του 2024, αλλά και το καλοκαίρι του 2025. Πολλά τα λόγια για κάποιες ομάδες που θα την περνούσαν. Ωστόσο η ΑΕΚ πέρυσι τερμάτισε 3η στη Stoiximan GBL και πήγε Final Four στο BCL, ενώ φέτος άγγιξε τον τίτλο του BCL.

Στο τέλος γίνεται το ταμείο, κανείς δεν κερδίζει κάτι το καλοκαίρι. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ θα δουλέψουν με πλάνο για να ανεβάσουν κι άλλο την Βασίλισσα και να την έχουν ανταγωνιστική, προετοιμάζοντας τις εξελίξεις. Γιατί το NBA Europe όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, αποτελεί μεγάλο στόχο της ΑΕΚ και δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

Απομένει τώρα να φανεί αν ο Σάκοτα θα συνεχίσει ως head coach της Ένωσης, κάτι που είναι και το επικρατέστερο ή θα αναλάβει κάποιο άλλο πόστο στην ομάδα. Ο Σάλε είναι θρύλος για την ΑΕΚ, ξέρει πολύ καλά τον οργανισμό και τον αγαπά με όλη του την ψυχή.

Θα είναι σημαντικό να συνεχίσει και αυτή τη σεζόν στον πάγκο!

ΥΓ: Δεν το χωράει ο νους μου. Η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου βύθισε στη θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό, το ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά την οικογένεια της ΑΕΚ. Ο Μάριος φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης από το 2018 μέχρι το 2020 και βοήθησε πολύ στο να μπει η ομάδα στους ομίλους του Champions League το 2018. Θυμάμαι έκανε σπουδαία ματς κόντρα στη Σέλτικ στα προκριματικά. Ένας πολεμιστής μέσα στο γήπεδο που έδινε τα πάντα για την ομάδα του. Να προσέχετε στους δρόμους. Να προσέχετε και τους άλλους οδηγούς (πολύ περισσότερο) γιατί δεν αργεί να γίνει το κακό. Ένα νέο παιδί έφυγε από τη ζωή. Συλληπητήρια στους ανθρώπους του και δύναμη.