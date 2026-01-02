Η ΑΕΚ έχει βάλει στις τάξεις της σπουδαία ονόματα του μπάσκετ από τότε που ο Μάκης Αγγελόπουλος έγινε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας.

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το νέο έτος για την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της. Η Ένωση έκανε ένα... δωράκι στον κόσμο της, πρωτοχρονιά του 2026 και ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι. Έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα στην Euroleague που έρχεται για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της Βασίλισσας.

Αλλά ο Νάναλι είναι μόνο μια από τις πολλές περιπτώσεις σπουδαίων ονομάτων που έχουν έρθει στη Βασίλισσα από τότε που ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας και την έχει οδηγήσει σε σπουδαίες επιτυχίες όπως η κατάκτηση του BCL το 2018 και το Διηπειρωτικού του 2019. Αλλά και τα δύο Κύπελλα Ελλάδος που πήρε το 2018 και το 2020.

Στο αφιέρωμα δεν συμπεριλαμβάνονται παίκτες που μετά το πέρασμα τους από την ΑΕΚ, έγιναν σταρ και στάθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο όπως ο Γουίλμπεκιν και ο Καμπενγκέλε, αλλά άνθρωποι με μεγάλη καριέρα πριν έρθουν στην Ένωση όπως ο Ματσιούλις, ο Σλότερ και ο Λάνγκφορντ.

Ο Μενσά-Μπονσού, ο Χέρστον και ο Ίνγκλις

Πολλοί θυμούνται τα απίθανα καρφώματα του Μενσά Μπονσού στην περίοδο που ήταν στην ΑΕΚ, αν και βρέθηκε για λίγο στην ομάδα. Ένας εκρηκτικός ψηλός με καριέρα σε ΤΣΣΚΑ, Μπεσίκτας, Αρμάνι, Γαλατά και σε ορισμένες ομάδες του ΝΒΑ. Την ίδια σεζόν έπαιξε στην Ένωση και ο Καρλ Ίνγκλις, ένας χαρισματικός Καναδός σκόρερ που είχε πλούσια καριέρα στα ισπανικά γήπεδα πριν έρθει στην Ελλάδα. Ο Μαλίκ Χέρστον αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2015-16 και έδειξε αμέσως την ποιότητα του. Άλλωστε στο παρελθόν έπαιξε σε Σπερς, Γαλατά, Αρμάνι και Σιένα.

Ο Ματσιούλις, ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ, ο bomber Λάνγκφορντ και ο πύργος Σλότερ

Το 2019 ο Μάκης Αγγελόπουλος έφερε τεράστια ονόματα στην ΑΕΚ, κάνοντας ξανά υπερβάσεις. Αρχικά ο δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Χιτ στο πλάι του ΛεΜπρόν, Μάριο Τσάλμερς. Από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει στη χώρα μας βάση καριέρας και επιτυχίας στο ΝΒΑ. Φυσικά η Ένωση έκανε δικό της και τον απίθανο bomber του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague, Κιθ Λάνγκφορντ. Έναν... killer που αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στη Euroleague το 2014 και το 2017. Δεν θα μπορούσε να αφήσει απροστάτευτη τη ρακέτα από... μπαμ και έτσι έβαλε και το κερασάκι με Μάρκους Σλότερ. Πάικτη με σπουδαία καριέρα στη Ρεάλ και τροπαιούχο Euroleague. Έναν χρόνο πριν είχε καταφτάσει στην ΑΕΚ και ο σπουδαίος Γιόνας Ματσίουλις που έκατσε μέχρι το 2021. Πήρε τη Euroleague το 2015 με τη Ρεάλ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο MVP του Final Four της Euroleague

Μπορεί να έπαιξε λίγα ματς με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά ο Ταϊρίς Ράις αποτελεί ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα που έχουν έρθει στην ΑΕΚ. Σπουδαία καριέρα σε Μπάγερν, Μακάμπι, Χίμκι και Μπαρτσελόνα και φυσικά MVP του Final Four της Euroleague το 2014 με τη Μακάμπι. Από τους γκαρντ που έβαλαν τη σφραγίδα τους στη Eurleague, ενώ αγωνίστηκε και στον Παναθηναϊκό.

Οι NBAers, ο Λοτζέσκι και ο Κολόμ

Η Ένωση συνέχισε να φέρνει παίκτες με σπουδαία καριέρα αρχικά στο ΟΑΚΑ και μετέπειτα στο κλειστό των Λιοσίων, νυν SUNEL Arena και τη σεζόν 2020-21 έκανε δικό της τον Ματ Λοτζέσκι που είχε φορέσει με επιτυχία τη φανέλα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο παρελθόν. Ένας εξαιρετικός σουτέρ που πριν την Ένωση έπαιξε και στην Τόφας. Έναν χρόνο μετά απέκτησε τον σπουδαίο Ισπανό floor general, τον άνθρωπο που γλύκαινε το παιχνίδι της, τον Κίνο Κολόμ. «Βόμβα» και ας μην εξελίχθηκε καλά η περίπτωση του ήταν και ο ΜάκΛεμορ το 2023. Ένας παίκτης που είχε τιμιότατη σταδιοδρομία στο ΝΒΑ με Κινγκς, Ρόκετς, Λέικερς και Μπλέιζερς. Σημαντική κίνηση στα γκαρντ ήταν και ο Μπράντον Νάιτ το 2024 και μην κατάφερε να προσφέρει πράγματα στη Βασίλισσα. Ένας παίκτης που αγωνίστηκε σε Μπακς, Σανς, Ρόκετς, Πίστονς, Καβς και Μάβερικς με 14 πόντους μέσο όρο στην κορυφαια λίγκα του πλανήτη.

Η σπουδαία προσωπικότητα Κουζμίνσκας και ο οδοστρωτήρας Σίλβα

Για να κλείσουμε το αφιέρωμα με τον Λιθουανό. Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ένωση για τρίτη σερί σεζόν. Μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ και έχει προσφέρει πολλά. Ήρθε στην Ένωση το 2023, έχοντας πίσω του μια λαμπρή καριέρα σε ΝΒΑ και Ευρώπη. Αγωνίστηκε για μια σεζόν στους Νικς, ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Αρμάνι, Ολυμπιακό, Κουμπάν, Ζενίτ και Καρσίγιακα. Πριν το ΝΒΑ φόρεσε τη φανέλα των Ζάλγκιρις και Μάλαγα. Τεράστιος σουτέρ και θρύλος της Εθνικής Λιθουανίας.

Φυσικά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον φοβερό και τρομερό Σίλβα που ήρθε στην ΑΕΚ και ανάγκασε πολλές ομάδες της Euroleague να ασχοληθούν με την περίπτωση του, με τον παίκτη να οδεύει πλέον προς την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Ο Γκαμπονέζος πριν φτάσει στην Βασίλισσα, αγωνιζόταν στο ΝΒΑ με τους Χιτ, ενώ έπαιξε για λίγο σε Μινεσότα και Σακραμέντο. Από τους κορυφαίους ψηλούς που έχουν αγωνιστεί στην Ένωση τα τελευταία χρόνια. Κυρίαρχος της ρακέτας.

Το... κερασάκι με Νάναλι

Και φτάνουμε στον άνθρωπο για τον οποίο έγινε και το αφιέρωμα. Τον Τζέιμς Νάναλι, ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο του Μάκη Αγγελόπουλου στον κόσμο της ΑΕΚ. Ο Νάναλι είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ και τιμιότατος σκόρερ που έχει αφήσει το αποτύπωμα του σε αρκετές ομάδες της Euroleague όπως η Φενέρ, η Μιλάνο, η Μακάμπι και η Παρτίζαν, ενώ έχει και ορισμένες συμμετοχές στο ΝΒΑ. Στη Euroleague μετρά 9.9 πόντους μέσο όρο και 44% στο τρίποντο.