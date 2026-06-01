Αντίστροφα μετράνε στην ΑΕΚ για την ανανέωση της σύμβασης με τη SUNEL Arena προκειμένου να έχει η ομάδα το «σπίτι» που της αξίζει, με την πολυετή παραχώρηση του γηπέδου στην ομάδα για τα επόμενα 49 χρόνια.

Η Ένωση θέλει να «απογειώσει» το γήπεδό της και γι' αυτόν τον λόγο έχει ζητήσει παράταση της σύμβασης από την Πολιτεία.

Κάτι που ετοιμάζεται να συμβεί και η ΑΕΚ να... μείνει «σπίτι» της για τα επόμενα 49 χρόνια. Άλλωστε οι βλέψεις των ανθρώπων της ομάδας και του διοικητικού ηγέτης της, Μάκη Αγγελόπουλου είναι μεγάλες καθώς θέλουν να... εκτοξεύσουν το γήπεδο και να το παρουσιάσουν όπως ακριβώς αρμόζει σε μια ομάδα με την ιστορία της ΑΕΚ.

Έτσι περιμένουν τη νομοθετική ρύθμιση (αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι) που απαιτείται για να παραχωρηθεί το γήπεδο στην ομάδα για τα επόμενα 49 χρόνια και να... φορτσάρει με τα έργα που θα βελτιώσουν και θα εξελίξουν κι άλλο τον χώρο του στολιδιού της Βασίλισσας, αλλά και την αύξηση της χωρητικότητας.

Άλλωστε εδώ και πολύ καιρό έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται οι εργασίες εντός της SUNEL Arena η οποία και έχει πάρει μια τελείως διαφορετική μορφή γηπέδου, τόσο με την τοποθέτηση του cube και τις σουίτες που έχουν φτιαχτεί, όσο και όσον αφορά τα περιφερειακά του γηπέδου με φωτισμούς και όχι μόνο.

Το σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η ανανέωση της σύμβασης, με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση στο παρελθόν να έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλο και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να εξελίξει το κλειστό και να το μετατρέψει στο... στολίδι του σήμερα.

Άλλωστε η ΑΕΚ έχει μεγάλες βλέψεις και για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να μπει στο NBA Europe και να δείξει με κάθε τρόπο πως παραμένει μέσα στις εξελίξεις, δυνατή και με όραμα!

Η SUNEL Arena έχει μεταμορφωθεί πλήρως με τις ενέργειες του Μάκη Αγγελόπουλου και των ανθρώπων της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια και δεν σταματά εκεί το... έργο. Η SUNEL Arena θα αποτελέσει και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της ΑΕΚ όσον αφορά τη πιθανή συμμετοχή της στο NBA Europe.

Στο μέλλον έρχονται και αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου με σκοπό να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι και οι επισκέπτες μια σπουδαία εμπειρία κάθε φορά που βρίσκονται στη SUNEL Arena.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εδώ και χρόνια παλεύει και βελτιώνει με κάθε τρόπο τις υπηρεσίες του γηπέδου για κάθε φίλαθλο και επισκέπτη και η παραχώρηση του γηπέδου και επίσημα, θα είναι ένα βήμα... εκτόξευσης της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Γιατί όταν γίνει και αυτό το πολύ σημαντικό βήμα, η Ένωση θα... μιλάει πλέον από άλλη αφετηρία!