Eρτέλ στο Gazzetta: «Να γράψω ιστορία στην ΑΕΚ, ξέρω πολλούς που απολαμβάνουν να παίζουν για τον Σάκοτα»

Ο Τομά Ερτέλ μίλησε στο Gazzetta για την αποστολή του στην ΑΕΚ, εκθείασε τον Ντράγκαν Σάκοτα και υποσχέθηκε όμορφες φάσεις στους φίλους της Ένωσης.

Eδώ και λίγες μέρες ο Τομά Ερτέλ μπήκε στην καθημερινότητα της ΑΕΚ και ο κόσμος της Ένωσης θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει για πρώτη φορά σε επίσημο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό το Σάββατο. Στον ημιτελικό του Super Cup.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Εφές και της Βιλερμπάν που διέπρεψε με την Εθνική Γαλλίας σε πολλά μεγάλα τουρνούα και φόρεσε μετάλλια, ήρθε στην Ένωση για να την ανεβάσει επίπεδο και να την οδηγήσει στην κατάκτηση του BCL.

Ο Γάλλος γκαρντ μίλησε στο Gazzetta στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΑΕΚ για την παρουσίαση της φανέλας, για την απόφαση του να έρθει στην Βασίλισσα, έδειξε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα, έκανε τη σύγκριση με το πως ήταν το 2014 στην πιο ξεχωριστή στιγμή του με την Εθνική Γαλλίας, ενώ υποσχέθηκε όμορφες συνεργασίες με τους αθλητικούς ψηλούς της Ένωσης.

Για τη δήλωση του ότι παρακολούθησε τον περσινό τελικό του BCL και εκεί του... γεννήθηκε η ιδέα να παίξει στην ΑΕΚ, αλλά και τον λόγο που επέλεξε την Ένωση: «Δεν είναι ο βασικός λόγος αυτός, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους βρίσκομαι στην ΑΕΚ. Θέλω να γράψω ιστορία με την ΑΕΚ. Το να κερδίσουμε το BCL, τον κύριο στόχο μας, θα είναι τέλειο. Πάντως φέτος και το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι πολύ σκληρό. Ανέβηκαν και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, άρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίζω στην ΑΕΚ».

«Είχα μια πολύ όμορφη κουβέντα με τον Σάκοτα, είμαι καλύτερος παίκτης τώρα σε σχέση με το 2014»

Για τον Ντράγκαν Σάκοτα: «Τον ξέρω πολλά χρόνια. Όταν βρισκόταν στον Ερυθρό Αστέρα ήρθαμε αντιμέτωποι. Ξέρω την φιλοσοφία του. Είχαμε μια πολύ όμορφη κουβέντα πριν έρθω εδώ, το ευχαριστήθηκα. Μιλήσαμε για το μπάσκετ, για τη ζωή, για τα πάντα. Ο Σάκοτα ήταν ένας από τους λόγους που ήρθα στην ΑΕΚ. Ξέρω πολλούς παίκτες που δούλεψαν μαζί του. Έπαιξαν εξαιρετικά υπό την καθοδήγηση του και ένιωθα άνετα. Απόλαυσαν να παίζουν για τον Σάκοτα. Όπως είπα και πριν, ο κόουτς είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους που βρίσκομαι εδώ».

Για την ικανότητα του στις clutch καταστάσεις: «Είναι τρελό πως πέρασαν τα χρόνια. Το 2014 ήταν μια σπουδαία στιγμή για μένα (το μεγάλο ματς κόντρα στην Γαλλία και το clutch τρίποντο απέναντι στην Ισπανία). Και το 2013 με την Γαλλία, αλλά ξέρεις πως το 2014 ήταν ιδιαίτερο για μένα. Δεν το ξεχνάω. Ήταν σπουδαία στιγμή στο ξεκίνημα της καριέρας μου με την Εθνική Γαλλίας. Αυτή τη στιγμή είμαι καλύτερος παίκτης σε σχέση με το 2014».

Για το γεγονός πως είναι ένας μαέστρος στις πάσες, floor general και το αν ανυπομονεί να συνεργαστεί με θεαματικούς παίκτες όπως ο Μπράουν και ο Γουίλιαμς, προσφέροντας όμορφες φάσεις στον κόσμο της ΑΕΚ: «Αυτό το assist maestro που είπες και εσύ δεν έχει αλλάξει. Προσπαθώ να κάνω ευτυχισμένους τους συμπαίκτες μου. Το ίδιο ίσχυε και στην Μπαρτσελόνα, την Ρεάλ. Με τους εξαιρετικούς αθλητικούς παίκτες που έχουμε στην ομάδα, θα είναι εύκολο να τους βρω. Θα είναι πιο εύκολο να κάνω τη ζωή τους πιο εύκολη».