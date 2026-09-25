Αυτοί είναι οι ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του ο Ντράγκαν Σάκοτα στον ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup Ελλάδας (26/09, 16:45) με την Ένωση να παρατάσσεται κόντρα στους Πειραιώτες με μόλις τέσσερις ξένους.

Ο λόγος για τους: Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ και Ερτέλ που θα είναι παρόντες στη διοργάνωση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν θα αγωνιστούν οι Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ, ενώ ο Λεκαβίτσιους μένει εκτός των επιλογών του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο Γουίλιαμς που έχει δηλωθεί δεν μπορεί να βοηθήσει λόγω τραυματισμού όπως αναφέρθηκε και στο «Gazz Floor by Novibet» με την επιστροφή του να μεταφέρεται στην πρεμιέρα του Basketball Champions League με τη φινλανδική Βίλπας.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Σάκοτα είναι: Μπάρτλεϊ, Τζόζεφ, Νόλεϊ, Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Σκορδίλης, Τσαλμπούρης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος.