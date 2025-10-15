AEK - Ζολνόκι: Που θα δείτε την αναμέτρηση της Ένωσης και του Προμηθέα για το Basketball Champions League και του Πανιωνίου για το Eurocup
Η ΑΕΚ φιλοξενεί απόψε στο κλειστό γήπεδο των Άνω Λιοσίων την Ζολνόκι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Basketball Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:30 από το Cosmote Sport 4.
Tην ίδια ώρα ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στο ΔΑΚ της Γλυφάδας την Μπουργκ για την 3η αγωνιστική του Eurocup την φετινή σεζόν, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports 4 στις 19:30.
Aργότερα, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη την Τρέπκα για την πρεμιέρα του FIBA Europe Cup σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ2.
Έπειτα στις 21:00 η δράση συνεχίζεται με τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος έχει πάει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει την Λέγκια Βαρσοβίας σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 5.
Oι μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΚ - Ζολνόκι (19:30, Cosmote Sport 4)
- Πανιώνιος-Μπουργκ (19:30, Novasports 4)
- Λέγκια Βαρσοβίας-Προμηθέας Πατρών (21:00, Cosmote Sport 5)
